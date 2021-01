I dati Dataforce sono chiari: boom delle elettrificate in Italia, grazie anche agli ecoincentivi. Infatti ibride ed elettriche salgono del 271% a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Abbiamo infatti 7.258 elettriche, 6.345 ibride plug-in, 7.634 ibride, 18.042 mild-hybrid. Di contro, crollano le immatricolazioni del diesel: solo 30.132 contro quasi 50.000 di dicembre 2019. Male anche il benzina quasi a quota 40.000 contro 69.000 del 2019.

Ibride ed elettriche salgono: vediamo le quote di mercato

A dicembre le auto ibride hanno occupato la seconda posizione tra le alimentazioni preferite dagli acquirenti, sottolinea Dataforce. Un risultato che avvicina le ibride alle benzina.

Come evidenzia l’Anfia, ibride mild e full aumentano nel mese del 181%, con una quota di mercato del 21%. Invece, nel 2020, schizzano su del 102%, con una fetta di mercato pari al 16% (era il 6% nel 2019).

Le auto ricaricabili vendute a dicembre 2020 sono circa 8 volte quelle immatricolate a dicembre 2019, grazie alle forti variazioni positive sia delle elettriche (+758% e 6% di quota), che delle ibride plug-in (+849% e 6% di quota). Nel cumulato del 2020, le elettriche e le ibride ricaricabili aumentano del 250% rispetto al 2019. Comunque, le elettriche restano un segmento di nicchia.

E le vendite auto a gas a dicembre? Non bene. Gpl e metano non riscuotono più il gradimento degli acquirenti. C’è il passaggio dal gas all’elettrificato. Vedi grafico mercato auto per alimentazioni, fonte Dataforce su dati ministero Trasporti.

Veicoli commerciali: calo del diesel meno marcato

Com’è logico, anche per il numero di km percorsi, il passaggio ad alimentazioni ecologiche e alternative sui veicoli commerciali è molto più graduale che nelle auto. A dicembre i commerciali a gasolio raggiungono ancora una quota dell’85,6%, mentre l’elettrico è allo 0,6%.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI