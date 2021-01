Fiat Uno: il 2021 momento della verità in Brasile

Che futuro avrà Fiat Uno in Brasile? L’auto che continua ad essere venduta in America Latina è in attesa di una nuova generazione, ma la pandemia di coronavirus ha congelato, posticipato o addirittura ucciso alcuni progetti dell’industria automobilistica. Nessuno è sicuro che i progetti di ristrutturazione di Fiat Uno saranno mantenuti poiché il mercato automobilistico è diventato molto diverso rispetto a prima della pandemia.

Fiat Uno, che rimane la stessa di quella lanciata con la seconda generazione, nel 2010, ha registrato quest’anno solo 22.800 unità e occupa il 29 ° posto della classifica delle auto più vendute in Brasile. L’unica auto che in Brasile vende meno di Fiat Uno in questo momento è il furgone Fiorino, che è il 7 ° veicolo commerciale leggero più venduto nel Paese e ha immatricolato quasi 18 mila unità.

Come già accaduto in passato, la nuova Fiat Uno dovrebbe avere un design ispirato alla Fiat Panda. È già noto che la nuova Panda sarà basata sulla concept car Fiat Centoventi, progettata per avere la propulsione elettrica e una nuova forma costruttiva, che faciliterà la personalizzazione dell’auto. In Brasile, invece, è troppo presto per pensare a un modello elettrico di questo tipo.

Le auto compatte come Fiat Uno continueranno ad essere importanti nel mercato brasiliano. Soprattutto perché Mobi non è mai riuscito a essere il campione di vendite che Fiat aveva pianificato. Quest’anno, l’auto ha avuto buone modifiche che hanno migliorato le sue vendite, ma ancora non è riuscita a superare la Renault Kwid nel cumulato dell’anno. Se ciò non bastasse, Fiat deve pensare a cosa vorrà il mercato tra cinque o sei anni e non solo adesso.

