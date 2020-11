Volkswagen Gol e Fiat Uno sono le auto usate più vendute in Brasile

Volkswagen Gol e Fiat Uno sono le due auto più vendute in Brasile nel mercato delle auto usate. Prodotta in Brasile dal 1980, la Volkswagen Gol è stata l’auto più venduta in Brasile per 27 anni, perdendo di recente la sua leadership in favore della Chevrolet Onix, che è attualmente il leader. Tuttavia, l’auto continua ad essere molto popolare. Ad ottobre infatti è stata l’auto usata più venduta con 85.176 unità immatricolate.

Il secondo posto per le auto usate preferite dei brasiliani, tocca a Fiat Uno, che ha fatto il suo debutto qui nel 1984 ed è uscito alla fine del 2013 (prima generazione). Nell’ultimo mese sono state vendute 49.034 unità del modello. Secondo Fenauto, Federazione nazionale delle associazioni dei concessionari di automobili, la crescita delle vendite nel mercato dell’usato a ottobre è stata del 5% rispetto a settembre.

Nell’ultimo mese sono state vendute 1.467.037 veicoli, contro 1.397.247 del nono mese dell’anno. Un altro dato positivo rilasciato è che il risultato di ottobre 2020 è già superiore del 9,1% rispetto allo stesso mese del 2019.

Questo numero ha perfettamente senso anche negli eventi di acquisto e vendita di auto. Dopo sette mesi di interruzione, il Feirão Auto Show all’Expo Center Norte in un solo mese dopo la ripresa dell’evento, ha generato 62 milioni di R $ nella transazione di auto usate.

