I pericoli della Brexit per la filiera auto. Per mesi, ci si è concentrati solo sui dazi doganali: le tasse da pagare in entrata verso la UK. E le varie possibili barriere economiche, a livello fiscale, fra Gran Bretagna e Unione europea. In realtà, ci sono anche altri rischi.

I pericoli della Brexit per la filiera auto: quali numeri

L’accordo commerciale sulla Brexit firmato il 30 dicembre 2020, secondo il periodico specializzato francese L’Usine Nouvelle, la prende alla larga. Nessun altro settore è così strettamente integrato come l’industria automobilistica europea, con complesse catene di fornitura che si estendono in tutta la regione: lo dice Eric-Mark Huitema, direttore generale dell’Associazione Costruttori Europei Automobili (ACEA).

Il Regno Unito prende dall’Europa continentale il 60% dei componenti necessari alla fabbricazione dei suoi veicoli. Ed esporta per una quota che arriva all’80% nella stessa Unione europea.

Coinvolta, ovviamente, anche la futura Stellantis. Le Case francesi hanno siti di produzione in Gran Bretagna, attraverso la fabbrica Nissan per il Gruppo Renault e quella di Vauxhall (ex Opel) per PSA. Più i produttori di componestica francese come Valeo e Plastic Omnium.

Huitema mette in guardia. Sì, zero dazi. Ma il commercio sarà soggetto a controlli, la cui entità e complessità devono ancora essere valutate. Si pensi alla valanga di TIR che attraversano i confini per fornire al Regno Unito componenti automobilistici europei.

La Brexit e la regola d’origine

Non si dimentichi la regola d’origine: per esonerare dai dazi doganali un’azienda partner, la percentuale del valore prodotto localmente da un Paese deve essere del 55%. Ecco la sfida per gli inglesi, i cui tre quarti dei pezzi di ricambio provengono dall’Unione Europea e dalla Turchia. Ascoltiamo Elvire Fabry, ricercatrice senior responsabile della politica commerciale e della Brexit all’Istituto Jacques Delors: non beneficeranno più del cumulo dell’origine tollerato all’interno dell’Ue, consentendo a uno Stato membro di accumulare produzioni diverse in diversi Paesi europei.

Un Produttore che non rispetti la regola dell’origine potrebbe vedere le sue auto tassate al 10% e le parti di ricambio al 5%.

Non ultimo, la questione dei tre Produttori principali in UK: Toyota, Nissan e Honda. In UK hanno fermato tutto: idee, progetti di sviluppo. Si tratta di un rapporto col territorio da ricucire. Tenendo ben presente che le endotermiche saranno vietate dal 2030 per volere di Boris Johnson, l’uomo del Brexit.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI