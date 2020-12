Dimsport Rapid FR per calibrazioni auto super personalizzate. Da Serralunga di Crea (Alessandria), innovazioni nel mondo del tuning legale. Ecco un dispositivo nato per creare l’auto su misura, garantisce il Produttore del gruppo Holdim: un prodotto dedicato sia alle vetture endotermiche tradizionali a benzina e diesel sia alle ibride ed elettriche di nuova generazione. Parliamo di un’impresa attiva da 25 anni nel campo del tuning elettronico per il settore automotive.

Dimsport Rapid FR per calibrazioni auto super personalizzate: modalità di guida

Grazie al connettore plug&play il modulo elettronico, Rapid FR si interfaccia con il pedale dell’acceleratore e consente di scegliere tra 28 regolazioni. Puoi rendere più pronta e sportiva la risposta della vettura. O addolcire la curva di erogazione in funzione dei consumi, dell’autonomia e delle condizioni atmosferiche.

Una funzione di limitazione o blocco agisce come taglio delle prestazioni o come vero e proprio antifurto.

Oltre al telecomando in dotazione è possibile controllare le funzioni attraverso una App, disponibile sugli store digitali per dispositivi Android e iOS, che aggiunge funzionalità e può gestire anche più di un veicolo per ogni utente.

Il kit può essere acquistato anche attraverso il nuovo e-commerce disponibile sul sito www.rapidfr.it. L’installazione avviene in pochi minuti direttamente sulla vettura grazie alle semplici video istruzioni, anche senza l’ausilio di un tecnico specializzato. Ideale, assicura l’azienda, pure per vetture aziendali che usufruiscono delle formula noleggio a lungo termine.

Quattro modalità di guida con un pulsante

La modalità Limit include i settaggi Eco e Valet. Il primo rende più dolce l’erogazione del propulsore per offrire una guida più efficiente. Con la modalità City è possibile mantenere inalterata la risposta del veicolo nelle fasi di guida nel traffico offrendo una superiore reattività quando viene richiesta maggiore potenza. Modalità Sport: si esalta la prontezza di risposta all’acceleratore lungo l’intera corsa del pedale, ottenendo a parità di pressione una risposta più aggressiva del propulsore. Race: il modulo Rapid FR offre la massima reattività ai comandi dell’acceleratore. La curva di erogazione viene anticipata in modo da ottenere una risposta immediata del veicolo con una pressione ridotta del pedale.

