Jeep Compass a sette posti si mostra in nuove foto spia

Il 2021 sarà un anno molto interessante per Jeep in quanto prevede di portare sul mercato diverse novità fra cui la Grand Cherokee a sette posti che dovrebbe essere annunciata nei primi mesi del nuovo anno.

Oltre a questo modello, la casa automobilistica americana prevede di introdurre una versione a sette posti della Jeep Compass il cui nome è al momento sconosciuto, anche se recenti indiscrezioni hanno rivelato che potrebbe chiamarsi Jeep Grand Compass.

Jeep Compass: l’ultimo prototipo della versione a sette posti immortalato in nuovi scatti

Nelle scorse ore sono state condivise online da Motor1.com le foto spia dell’ultimo prototipo completamente camuffato mentre effettuava alcuni test su una strada pubblica. Il nuovo SUV del marchio di FCA condividerà la parte meccanica con la Compass ma sarà un veicolo completamente nuovo e molto probabilmente avrà alcuni aspetti stilistici presi dal recente restyling della Compass presentato in Cina.

Il muletto immortalato in questi nuovi scatti presenta delle forme molto particolari e soprattutto squadrate che non ci permettono di intuire come sarà il design finale della Jeep Compass a sette posti. Se ciò non bastasse, la casa automobilistica americana potrebbe aver preso delle parti di carrozzeria da altri modelli per farci confondere ulteriormente le idee.

Essendo un veicolo a sette posti, sicuramente avrà delle proporzioni diverse da quelle proposte dalla Compass standard. Oltre alla carrozzeria più lunga per ospitare i due sedili in più, anche il passo sarà superiore in modo da dare più spazio agli occupanti. La piattaforma utilizzata sull’attuale Compass sarà allungata e in particolare le portiere posteriori verranno estese per permettere un facile accesso alla terza fila di sedili.

In base a quanto affermato dal gruppo automobilistico italo-americano, il nuovo SUV a sette posti di Jeep sarà una delle auto più avanzate costruite in Brasile in quanto dovremmo trovare a bordo il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5, dei sistemi avanzati di assistenza alla guida di Livello 2 e tanto comfort.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Jeep Compass a sette posti dovrebbe proporre un motore diesel da 2 litri con potenza di 200 CV e trazione integrale offerta come optional e un turbo benzina da 1.3 litri da 180 CV. Purtroppo al momento non sappiamo se Jeep lancerà anche una versione 4xe ibrida plug-in utilizzando la stessa meccanica di Compass e Renegade 4xe.

