Jeep: il nuovo SUV a sette posti non avrà il nome Compass

Sappiamo che Jeep sta lavorando su una versione a sette posti della Jeep Compass. Si tratta di un modello appartenente al segmento D di mercato e che condividerà diverse caratteristiche con la Compass standard a cinque posti, inclusa la piattaforma. Sembra però che il modello avrà una sua identità e non si chiamerà Jeep Grand Compass come emerso fino ad ora.

Il prossimo SUV a sette posti della casa automobilistica di FCA sarà basato sulla stessa piattaforma della Compass venduta in India. Tuttavia, Jeep applicherà alcune modifiche al pianale per aumentare la lunghezza in modo da ospitare una fila di sedili in più. Questo aumento non solo darà più spazio ma porterà un’effettiva crescita dell’interasse della piattaforma.

Jeep: il nuovo SUV a sette posti potrebbe non chiamarsi Grand Compass

Ciò dovrebbe migliorare lo spazio interno per i passeggeri e in particolare per quelli seduti nella fila centrale. A livello estetico, recenti foto spia hanno rivelato che il prossimo SUV Jeep a sette posti condividerà diverse somiglianze con l’ultimo restyling della Compass a cinque posti. Tuttavia, la casa automobilistica americana porterà diversi cambiamenti estetici al modello che lo differenziano dal fratello minore.

Ad esempio, le portiere posteriori saranno più lunghe per facilitare l’ingresso e l’uscita. Anche il posteriore sarà notevolmente diverso a causa dell’aumento dello spazio. Jeep posizionerà sicuramente il nuovo veicolo al di sopra della Compass e ciò significa che avrà una dotazione davvero completa come ad esempio il sistema di infotainment Uconnect 5 con un grande display touch, un tetto apribile panoramico, cruise control e cerchi da 18”.

Sotto il cofano, il nuovo SUV Jeep a sette posti avrà il motore turbodiesel Multijet a quattro cilindri da 2 litri che è disponibile già per la Compass. Tale propulsore, però, dovrebbe essere modificato per erogare più potenza (circa 200 CV). Accanto al powertrain dovremmo trovare un cambio automatico a 9 marce e la trazione integrale per le versioni top di gamma.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI