La nuova Jeep Compass cambia più all’interno che all’esterno

E’ stata finalmente presentata la nuova Jeep Compass. Appena un giorno dopo aver rilasciato i teaser del modello, il produttore americano di Fiat Chrysler ha mostrato l’auto in Cina, durante il Guangzhou Show. Il SUV apporta un leggero cambiamento visivo all’esterno, concentrandosi sull’interno con l’aggiunta di elementi come il cruscotto digitale, un nuovo volante e un centro multimediale in stile tablet.

E’ stata finalmente presentata la nuova Jeep Compass

Come visto nel teaser, l’interno della nuova Jeep Compass è la parte che è stata più cambiata. Ora che il sistema multimediale è diventato uno schermo mobile da 10,1 pollici, ha liberato spazio sul cruscotto e il SUV ha adottato un nuovo design per la console. Ha una finitura in pelle che va dal volante alla portiera, delineata da due alette argentate in alto e in basso. La presa d’aria centrale ha un nuovo design, abbinando lo schermo.

I comandi dell’aria condizionata sono appena sotto, adottano pulsanti molto più piccoli e in una disposizione che occupa meno spazio. Di fronte al cambio c’è un caricabatterie wireless per smartphone. Anche il volante ha un nuovo look, con uno stile simile a quello del concept Grand Wagoneer, ma con uno stelo in più nella parte inferiore. Dietro c’è il cruscotto completamente digitale, che utilizza uno schermo LCD da 10,25 pollici.

All’esterno, la nuova Jeep Compass adotta un dettaglio del Grand Wagoneer, con una finitura nera sulla presa d’aria centrale, che collega i fendinebbia. La calandra superiore utilizza un nuovo design interno nelle sette prese d’aria, con linee cromate, mentre i fari sono notevolmente più sottili e più lunghi, con illuminazione full-LED e DRL nella parte superiore.

Il restyling non ha cambiato le misure: la nuova Jeep Compass misura 4.424 metri di lunghezza, 1.819 metri di larghezza, 1.652 metri di altezza e mantiene un passo di 2.636 metri. E’ dunque più lunga di 9 mm e più alta di 17 mm, mentre la larghezza e il passo rimangono invariati.

Ti potrebbe interessare: Nuova Jeep Compass: rivelati primi teaser in attesa del debutto

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI