Citroën: un nuovo logo nel 2021?

Nel 2021 Peugeot farà parlare di se cambiando il suo logo, con uno stemma centrato sulla testa del leone, che sarà inaugurato dalla nuova 308. Ma forse non sarà l’unico marchio all’interno del gruppo PSA a modificarne il logo. Infatti l’anno prossimo Citroën potrebbe fare lo stesso.

Tanto vale inquadrare subito le cose: il marchio non ha accennato a questo. Siamo partiti da una semplice osservazione: l’azienda utilizza sempre più spesso un nuovo logo per le sue operazioni di comunicazione.

Si tratta ovviamente sempre dei galloni, simboli storici scelti dal fondatore della casa costruttrice, strizzando l’occhio alla sua attività industriale lanciata prima del marchio automobilistico, la produzione di ingranaggi a forma di galloni.

Per questa nuova versione, abbiamo dei galloni molto fini racchiusi in un ovale. L’intero essere in “flat-design”, un disegno piatto. È semplicemente una versione aggiornata del primo logo del marchio, fondato nel 1919.

E questo logo è nato per le celebrazioni del centenario Citroën, nel 2019. È stato utilizzato in particolare per la serie speciale Origins. Ma l’abbiamo visto anche sul concetto 19_19. E da allora, Citroën l’ha usata spesso.

Questo è il logo che apparirà sulla maglia della squadra ciclistica sponsorizzata dal marchio con AG2R, il Team AG2R Citroën. Al posto del logo che conosciamo e vediamo negli annunci pubblicitari, sul sito web o negli opuscoli, con grossi galloni.

Diciamo quindi che questo logo in un ovale potrebbe diventare il logo del marchio Citroën nei prossimi mesi. Non ci sarebbe comunque alcun cambiamento sulle vetture, con i ben noti galloni cromati. Almeno inizialmente, prima dell’arrivo delle Citroën disegnate da Pierre Leclercq, capo design del marchio dalla fine del 2018 (non ha quindi lavorato sulle nuove C4 e C5).

