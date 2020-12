Nuove Citroën C4 ed e-C4 equipaggiate da tecnologie per restare sempre connessi

Ridurre lo stress e la fatica della guida è da sempre un obiettivo fondamentale per Citroën. La casa automobilistica francese ritiene che per raggiungere un comfort globale sia necessario ridurre il carico mentale del conducente che deriva dalle continue sollecitazioni a cui è sottoposto.

Le nuove Citroën C4 ed e-C4 propongono a bordo il programma Citroën Advanced Comfort il quale rappresenta un approccio globale, moderno e multisensoriale al comfort. Il comfort di utilizzo è reso possibile da tecnologie intuitive che semplificano la vita a bordo. La perfetta integrazione di nuove tecnologie e di servizi connessi permette di assistere il guidatore e di alleggerire lo stress della guida, permettendogli di vivere il viaggio senza preoccupazioni, all’interno di un comfort illimitato, fluido e senza interruzioni.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: le due vetture permettono di restare sempre connessi

Le tecnologie di connettività proposte da Citroën offrono una continuità tra l’universo digitale e la vettura, permettendo agli occupanti di rimanere sempre connessi e di godersi pienamente il viaggio. A bordo delle nuove C4 ed e-C4 completamente elettrica troviamo un display touch da 10 pollici perfettamente integrato nella plancia che è il centro nevralgico dei comandi del veicolo. Questo è dotato di una finitura nera lucida ed è abbinato a una manopola di regolazione cromata con motivo a chevron.

Anche i comandi per gestire il climatizzatore automatico bi-zona vantano manopole con bordi cromati e pulsanti in nero lucido. Per azionarli è sufficiente sfiorarlo con un dito mentre lo schermo capacitivo permette di impostare i parametri del veicolo, accedere al sistema multimediale, al telefono, al navigatore e al climatizzatore. Se ciò non bastasse troviamo anche il riconoscimento vocale che ne favorisce l’uso in sicurezza.

A bordo della nuova Citroën e-C4 troviamo alcune schermate specifiche che mostrano lo stato di funzionamento del sistema o l’impostazione dei parametri della ricarica. Inoltre, quando l’auto viene messa in carica, vengono mostrate sullo schermo diverse informazioni importanti come ad esempio il tempo rimanente per la ricarica completa, l’autonomia recuperata in chilometri e il livello di carica della batteria recuperata in percentuale.

Il sistema ConnectedCAM permette di scattare foto e registrare video

Se ciò non bastasse, le vetture consentono di ricaricare via wireless gli smartphone compatibili utilizzando l’apposito spazio nella console centrale. Il programma Citroën Advanced Comfort include poi il sistema di telecamere indipendente ConnectedCAM di Citroën presente alla base dello specchietto retrovisore interno che utilizza la tecnologia GPS.

Questa telecamera consente di scattare foto o registrare un video di ciò che si trova all’esterno, di fronte al veicolo. I dati raccolti vengono memorizzati nella scheda di memoria integrata da 16 GB. Grazie alla connessione Wi-Fi, i dati registrati dalla telecamera possono essere trasferiti direttamente sullo smartphone.

Non manca il servizio di chiamata S.O.S. geolocalizzato per ricevere soccorso in maniera automatica oppure premendo semplicemente il pulsante SOS o Assistenza. Tale servizio viene offerto gratuitamente ed è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, sulla nuova Citroën e-C4 è disponibile il remot control con cui controllarla a distanza tramite l’app My Citroën. Ad esempio, è possibile programmare la ricarica e il pre-condizionamento e vedere la capacità della batteria, l’autonomia residua, il chilometraggio e la posizione del veicolo.

Connettere il proprio smartphone è molto semplice grazie al sistema Connect Play

Proseguendo con i servizi, troviamo il sistema di navigazione connesso 3D di ultima generazione chiamato Citroën Connect Nav. Questo viene abbinato a diversi servizi come TomTom Traffic per conoscere in tempo reale la situazione del traffico, la posizione e i prezzi delle stazioni di servizio e i parcheggi. Inoltre, abbiamo i servizi Free2Move e l’indicazione delle zone di pericolo.

Infine, il marchio di PSA propone il Connect Play che consente di sfruttare le applicazioni del proprio smartphone direttamente sul display touch in totale sicurezza a bordo delle nuove Citroën C4 ed e-C4, Ciò avviene sfruttando la funzione Mirror Screen compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Non mancano fino a quattro porte USB per ricaricare i dispositivi preferiti: due prese sono posizionate nella parte inferiore della plancia centrale (una Type-A e una Type-C) e altre due disposte dietro.

