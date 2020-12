Nuove Citroën C4 ed e-C4: tanta tecnologia per la massima sicurezza a bordo

Da sempre Citroën propone innovazioni tecnologiche al servizio della sicurezza e del comfort a bordo. La perfetta integrazione delle funzioni di assistenza alla guida consente di assistere il conducente e di alleggerire lo stress della guida, permettendogli di vivere il viaggio senza preoccupazioni e in un comfort illimitato.

Le nuove Citroën C4 ed e-C4 offrono numerosi aiuti alla guida poiché troviamo a bordo 20 tecnologie di ultima generazione. Analizzando nel dettaglio tutti i singoli sistemi, emerge che le due vetture vengono proiettate verso la guida autonoma.

Nuove Citroën C4 ed e-C4: a bordo ci sono 20 tecnologie di assistenza alla guida

Ad esempio, l’Highway Driver Assist (dispositivo di guida semi autonoma di Livello 2) associa il regolatore della velocità adattivo con la funzione Stop & Go all’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata e mantiene automaticamente il veicolo all’interno della corsia, gestendo la velocità e la traiettoria. In questo modo, il guidatore può delegare parzialmente la guida.

Il cruise control adattivo con funzione Stop & Go è il sistema che adatta automaticamente la velocità della vettura a quella del veicolo che precede, mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza impostata precedentemente dal guidatore. Se necessario, il sistema agisce sul freno e sull’acceleratore senza l’intervento del guidatore.

Presente anche l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata il quale avvisare il conducente e corregge la traiettoria del veicolo quando rileva un rischio di superamento involontario della linea di carreggiata. Il guidatore della Citroën C4 o della e-C4 può impedire questa correzione tenendo fermo il volante.

Le due vetture monitorano anche lo stato di attenzione del conducente

A bordo delle due vetture troviamo anche l’Active Safety Brake, il sistema di frenata di emergenza automatica che si attiva in caso di collisione in presenza di ostacoli fissi e mobili come pedoni, ciclisti e veicoli, sia di giorno che di notte. Questo sistema si affianca al Collision Risk Alert che avvisa il conducente prima dell’attivazione della frenata automatica di emergenza.

Il sistema Post Collision Safety Brake si attiva automaticamente dopo una collisione ed immobilizza il veicolo per evitare un incidente a catena. Nei due veicoli troviamo il sistema di sorveglianza dell’angolo morto che accende una spia nei retrovisori in presenza di un veicolo negli angoli ciechi. Il Coffee Break Alert suggerisce al conducente di effettuare una pausa dopo due ore di guida consecutiva con velocità superiori a 70 km/h.

Non manca il Driver Attention Alert che valuta lo stato di vigilanza dello stesso conducente tramite le deviazioni della traiettoria rispetto alla linea della carreggiata, avvisandolo in caso di calo di attenzione.

I cartelli stradali presenti lungo la strada vengono scansionati dalle vetture per recuperare le informazioni

Sulle Citroën C4 ed e-C4 troviamo la commutazione automatica degli abbaglianti nella guida notturna e dei fari fendinebbia con funzione cornering light, con cui vengono illuminati l’angolo destro o sinistro del veicolo in base all’angolo di curvatura dello sterzo.

Il riconoscimento esteso dei cartelli stradali è in grado di visualizzare sul quadro strumenti la segnaletica stradale con il limite di velocità e il valore della velocità acquisita viene inserita con una comunicazione per impostare il regolatore/limitatore di velocità. Proseguendo con i sistemi di sicurezza presenti a bordo delle C4, troviamo il Keyless Access & Start che consente alla vettura di aprire/chiudere le portiere in seguito all’avvicinamento o all’allontanamento.

Il display head-up a colori è in grado di fornire le principali informazioni che riguardano la guida come la velocità e le indicazioni del navigatore su una lamina trasparente posizionata nel campo visivo del conducente. Si tratta di una soluzione che permette di non distogliere lo sguardo dalla strada e mantenere elevata la soglia di attenzione.

In conclusione, a bordo delle nuove Citroën C4 ed e-C4 troviamo il freno di stazionamento elettrico automatico, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la retrocamera con Top Rear Vision, il sistema Vision 360, la tecnologia Park Assist, il controllo di stabilità del rimorchio e il sistema Hill Assist.

