Circolare emissione CO2 protocollo WLTP per incentivi auto 2021. Sentiamo cosa dice il dipartimento per i Trasporti: dal 1° gennaio 2021, per le nuove immatricolazioni di autoveicoli, nel punto V.7 della carta di circolazione ci sarà il valore dell’emissione di CO2, rilevata secondo il protocollo WLTP. Addio al NEDC. Quello nuovo è uno standard più aderente alla realtà.

Circolare emissione CO2 protocollo WLTP per incentivi auto 2021: e per due alimentazioni?

Se il veicolo ha due alimentazioni, nel punto V.7 ci sarà il valore minore tra le due emissioni di CO2.

Nelle righe descrittive del terzo riquadro, avremo il valore maggiore.

E nelle righe descrittive, se presenti nel COC, saranno riportati i valori delle emissioni di CO2 rilevati secondo il protocollo NEDC.

Ma cos’è il COC? Certificate Of Conformity (Certificato di Conformità), noto anche sotto il nome di Certificato di Omologazione Comunitaria. Il COC è una dichiarazione del Costruttore in cui si attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato.

Auto immatricolate entro fine 2020: il libretto cosa dice

Per i veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2021, nella stampa di una nuova carta di circolazione, al punto V.7, ci sarà l’emissione di CO2 rilevata secondo il protocollo NEDC.

Mentre nelle righe descrittive ci saranno i valori, se presenti nel COC, rilevati secondo il protocollo WLTP.

Incentivi auto: emissioni sul libretto

Coi vecchi incentivi auto, si vedevano le emissioni secondo il protocollo NEDC. Coi nuovi ecobonus 2021, si segue lo standard WLTP. Pertanto, ecco la tabella dei bonus.

0-20 g/km senza rottamazione: 5.000 euro Stato + 1.000 euro venditore;

0-20 g/km con rottamazione: 8.000 euro Stato + 2.000 euro dealer;

21-60 g/km senza rottamazione: 2.500 euro Stato + 1.000 euro concessionaria;

21-60 g/km con rottamazione: 4.500 euro Stato + 2.000 euro;

61-135 g/km con rottamazione: 1.500 euro Stato + 2.000 euro.

