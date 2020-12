Peugeot: un nuovo Direttore per PSA Retail France

Peugeot nelle scorse ore ha fatto un annuncio importante. La casa automobilistica francese ha infatti annunciato la nomina di Louis-Marie Chevalier a Direttore di PSA Retail France, a partire dal 1 gennaio 2021. Succede a Eric Basset, “che lascia il gruppo per motivi personali”, afferma il comunicato stampa del gruppo.

Laureato presso ESCP e IEP Aix-en-Provence, Louis-Marie Chevalier ha esperienza nel campo del commercio automobilistico acquisita all’interno del gruppo PSA dove ha precedentemente ricoperto la carica di Direttore di PSA Retail Business Paris, struttura di vendita BtoB di PSA Retail France.

In precedenza, Louis-Marie Chevalier è stato direttore marketing nella gestione regionale, poi direttore di zona e infine direttore della filiale Citroën di Saint-Etienne.

Ha anche esperienza internazionale come Regional Manager per i paesi dell’Europa centrale e poi del Nord Europa, afferma Peugeot nel suo comunicato ufficiale. Si tratta dell’ennesimo cambiamento di organigramma che il gruppo transalpino annuncia ultimamente in vista del completamento della fusione con Fiat Chrysler Automobiles che darà origine a Stellantis.

