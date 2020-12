Dodge Viper GTS del 2001 danneggiata dal fuoco messa all’asta

La Dodge Viper GTS anno modello 2001 che vi mostriamo in queste immagini sicuramente ha visto giorni migliori. Anche se è stata danneggiata dal fuoco, l’auto sportiva con motore V10 può essere recuperata essendo strutturalmente sana.

I rivestimenti in pelle e le finiture in plastica della cabina, insieme alla parte posteriore, non sono stati danneggiati dalle fiamme. Il vano motore sembra pulito nonostante lo stato del paraurti anteriore, del cofano, dei paraurti, del tetto e dei fari, il che porta a credere che il garage del venditore abbia preso fuoco a causa di un cortocircuito elettrico.

Attualmente situata ad Ham Lake nel Minnesota, la Dodge Viper GTS in questione con verniciatura Deep Sapphire Blue e doppie strisce da corsa ha un valore di vendita stimato di $ 49.950 secondo il venditore. Sembra esagerato dando un’occhiata agli annunci. Al momento della segnalazione, AutoTrader elenca le Dodge Viper GTS dell’anno modello 2001 a cifre tra $ 36k a $ 55k.

Previsto per essere messo all’asta il prossimo anno il 5 gennaio, il telaio numero 1B3ER69E21V700993 è perfettamente recuperabile con un budget limitato. Tutto ciò di cui c’è bisogno è rivolgersi ad carrozzeria di alto livello e pazienza se alcuni pannelli non possono essere riparati. L’auto ovviamente avrà bisogno anche di un nuovo treno di pneumatici.

La Dodge Viper GTS in questione eroga 450 cavalli e 664 Nm di coppia. Queste cifre sono integrate da una delle peggiori valutazioni di risparmio di carburante nel settore, vale a dire 11 mpg in città. La vettura di Dodge dispone di una trasmissione manuale BorgWarner T-56 con frizione idraulica e sincronizzatori in acciaio inossidabile. Per l’anno modello 2001, la Viper ha anche ricevuto un sistema di frenatura antibloccaggio.

