Questa Dodge Viper ACR del 2008 è stata guidata per soli 4000 km

La Dodge Viper ACR è una delle auto sportive più belle mai costruite dalla casa automobilistica americana. In questo articolo vi parliamo di un esemplare che ha percorso pochissimi km e sarebbe perfetto per tutti coloro che vogliono godere delle massime prestazioni in pista.

Questa Viper ACR del 2008 è attualmente offerta tramite un’asta online su Bring A Trailer. Nonostante la sua età, la sportiva viene venduta con alcune modifiche interessanti fra cui una ECU Mopar Venom e una ECU originale modificata. Inoltre, la vettura è stata guidata per soli 4023 km.

Dodge Viper ACR: un bellissimo esemplare del 2008 sta cercando una nuova casa

La carrozzeria di questa vettura è dipinta in rosso e nero e inoltre dispone di un pacchetto aerodinamico che include alettone posteriore regolabile, splitter anteriore in fibra di carbonio e alette anteriori sempre in fibra di carbonio.

L’auto dispone poi di cerchi neri da 18” sulla parte anteriore e da 19” su quella posteriore, avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup che misurano, rispettivamente, 295/30 e 345/30. In aggiunta, troviamo degli ammortizzatori KW regolabili.

Per quanto riguarda l’abitacolo, la vettura propone un design molto minimalista poiché troviamo soltanto sedili in pelle nera con cuciture rosse a contrasto, aria condizionata e stereo con radio AM/FM e lettore CD.

Come tutte le Viper di quel periodo, anche questa Dodge Viper ACR è equipaggiata da un motore V10 aspirato da 8.4 litri che sviluppa 608 CV di potenza e 759 nm di coppia massima. Accanto al propulsore troviamo dei convertitori catalitici ad alto flusso, un impianto di scarico Belanger e nuovi collettori che consentono di scaricare alle ruote posteriori 582 CV e 756 nm.

