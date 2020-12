Fiat 500L e 124 Spider dicono addio agli USA

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che la Fiat 500L e la 124 Spider non vivranno abbastanza per vedere il 2021. Le due vetture usciranno definitivamente dalla gamma di Fiat negli Stati Uniti. Per quanto riguarda Fiat 124 Spider la notizia non sorprende. La vettura già da tempo non veniva più venduta in Europa. Rimanevano da smaltire le ultime unità negli USA ma adesso è stato confermato che l’auto non vedrà il 2021.

Per quanto riguarda la Fiat 500L anche il suo addio non sorprende visto che l’auto vende sempre meno non solo in USA ma in tutto il mondo e la sua gamma sta via via riducendo le unità presenti in vista di un possibile addio che potrebbe avvenire forse già entro la fine del prossimo anno.

Ricordiamo che mentre la 124 Spider non sarà sostituita, la 500L dovrebbe venire rimpiazzata insieme alla 500X da un nuovo modello che forse si chiamerà Fiat 500XL e che sarà un SUV di dimensioni leggermente più grandi della 500X. Maggiori dettagli sul destino di questo modello prodotto in Serbia presso lo stabilimento Fiat Chrysler Automobiles di Kragujevac li avremo nel corso del 2021.

