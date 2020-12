Peugeot ha presentato un documentario sulla 208 fatta in Argentina

La produzione della nuova Peugeot 208 segna un prima e un dopo nella storia di Peugeot Argentina in quanto si tratta di un progetto industriale senza precedenti in cui il centro di produzione di El Palomar è stato adattato per incorporare una delle innovazioni più importanti del Groupe PSA nel mondo: la piattaforma CMP. La filiale locale del marchio francese è più che orgogliosa del suo ultimo sviluppo.

Peugeot Argentina ha voluto realizzare un video documentario sulla produzione della nuova 208 nel paese

Per Peugeot una pietra miliare di questa portata meritava di avere una sua storia dietro e, per questo, Peugeot Argentina è riuscita a rappresentare a pieno in un documentario il lavoro che è andato in ogni dettaglio per realizzare un’auto che risveglia sensazioni uniche nei clienti della casa automobilistica del Leone.

La Peugeot 208 è stata prodotta in Argentina, poi è andata in Brasile e ora finalmente è tornata nel paese, da qui anche l’importanza di questo sviluppo industriale che servirà a fornire la 208 all’intera regione. Ricordiamo che l’auto è stata eletta auto dell’anno in Europa nel 2020.

