Dodge Challenger SRT Hellcat sfida una Corvette Z06 in una gara di accelerazione

Nonostante non appartengano allo stesso segmento di mercato, le Chevrolet Corvette e le muscle car come la Challenger gareggiano da quando sono nate e sono compresi anche i modelli di ultima generazione. In questo articolo parleremo proprio di una drag race che coinvolge una Dodge Challenger SRT Hellcat e una Corvette Z06 di generazione C7.

Entrambe le vetture possono essere acquistate in America con un cambio manuale a 6 velocità o automatico a 8 rapporti ma i due esemplari protagonisti di questa gara di accelerazione hanno ricevuto alcune modifiche.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car affronta un esemplare di Corvette Z06 C7

Can I be Frank, che ha pubblicato sulla piattaforma di Google il video della sfida, non riporta le esatte modifiche fatte al motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della muscle car. Tuttavia, sembra si tratti di un motore costruito che sviluppa oltre 1000 CV di potenza, scaricati sulle ruote posteriori (ben oltre 1150 CV all’albero motore).

Per quanto riguarda la Corvette Z06 C7, il suo V8 da 6.2 litri dispone di un’unità Magnuson al posto del compressore di fabbrica e altre chicche che riguardano gli alberi a camme, la testata e così via. Non possiamo ignorare la differenza di peso fra queste Dodge Challenger SRT Hellcat e Chevrolet Corvette Z06, in quanto quest’ultima pesa circa 360 kg in meno.

Proprio come la drag race vista ieri, anche questa è stata condotta su una strada aperta al pubblico. Questo tipo di gare vengono svolte in appositi circuiti e soprattutto in piena sicurezza. Per maggiori informazioni sulla sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

