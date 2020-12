Dodge Challenger SRT Hellcat gareggia contro una Mustang GT sovralimentata

Su YouTube è possibile trovare diverse drag race condotte fra la Dodge Challenger e la Ford Mustang, perlopiù riguardanti le ultime generazioni di entrambi i veicoli. Tuttavia, in questo articolo vi proponiamo una gara di accelerazione catturata da Can I be Frank in cui sono protagoniste una Dodge Challenger SRT Hellcat e una Mustang GT di generazione S197.

Quest’ultima è nata come modello GT con un motore V8 da 5 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Il proprietario di questo esemplare, però, ha deciso di aggiungere un compressore Whipple e altre modifiche.

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car affronta una Mustang GT con sovralimentazione

Adesso, il propulsore riesce a sviluppare circa 730 CV di potenza che vengono scaricati sulle ruote posteriori. Ciò significa oltre 800 CV all’albero motore. Tuttavia, è rimasta la trasmissione manuale, sicuramente poco adatta alle drag race in confronto con quella automatica a 8 rapporti presente sulla Dodge Challenger SRT Hellcat.

Per quanto riguarda la muscle car Mopar, purtroppo il suo proprietario ha deciso di mantenere i numeri in segreto. Lo youtuber, però, afferma che l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri è dotato di una serie di modifiche e molto probabilmente queste hanno convinto Can I be Frank a sceglierla come vettura per effettuare le riprese della gara.

Solitamente, sfide del genere vengono effettuate su appositi circuiti in sicurezza mentre questa gara è stata fatta su una strada pubblica. Per maggiori informazioni sul confronto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

