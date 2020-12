Citroën Berlingo Rip Curl: debutta anche in Spagna l’edizione speciale

Il nome Rip Curl è molto famoso all’interno della gamma di Citroën in quanto offre questa serie speciale in molti dei suoi modelli. Abbiamo già parlato un paio di volte del Citroën Berlingo Rip Curl che ha debuttato sia in Italia che nel Regno Unito. Il furgone della casa automobilistica francese ha arricchito la sua gamma con questa edizione speciale frutto della collaborazione con l’azienda australiana.

Nelle scorse ore, il brand di PSA ha annunciato l’inizio delle vendite in Spagna del Berlingo Rip Curl con le prime unità che arriveranno presso le concessionarie del paese all’inizio del 2021. Rispetto al resto della gamma del furgone, l’edizione Rip Curl propone un design con diversi inserti color ocra.

Citroën Berlingo Rip Curl: la special edition del furgone ora è disponibile anche in Spagna

Esternamente troviamo anche il logo Rip Curl. Il modello dispone anche del pack color Rip Curl con elementi color ocra sulle cornici dei fendinebbia e sugli Airbump. Passando all’abitacolo, il nuovo Citroën Berlingo Rip Curl propone un’atmosfera accogliente e ricca di diverse funzionalità. Troviamo una fascia color ocra sul rivestimento degli schienali dei sedili, un colore in tinta con le cuciture ocra sulla fascia posizionata trasversalmente sul cruscotto e un set di tappetini con logo Rip Curl.

Il furgone è dotato di tre sedili singoli nella seconda fila mentre è possibile accedere facilmente al bagagliaio e al vano di carico che presenta un volume utile fino a 4000 litri. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, il veicolo propone un alto livello di praticità e modularità, offrendosi sul mercato come un modello adatto sia alle famiglie che per il mondo del lavoro.

Citroën ha preso l’allestimento Feel Pack come punto di partenza per la creazione di questa edizione speciale. Oltre agli equipaggiamenti disponibili sulla versione Feel Pack, troviamo in più frenata di emergenza automatica, avviso di collisione, sensori di pressione degli pneumatici, cruise control, aria condizionata manuale, due porte laterali con finestrini apribili, riconoscimento esteso della segnaletica stradale, indicatore di stanchezza del conducente, luci di marcia diurna a LED, fendinebbia, cerchi in lega Starlit da 16”, volante rivestito in pelle, barre al tetto, sedili posteriori singoli con braccioli e attacchi Isofix, sedile guidatore regolabile in altezza con supporto lombare, display touch da 8 pollici, freno di stazionamento elettrico, luci e sensore pioggia automatici e tanto altro ancora.

Per quanto concerne la parte meccanica, il nuovo Citroën Berlingo Rip Curl è disponibile soltanto con motori diesel. Tutto ruota attorno al BlueHDi da 1.5 litri con 100 e 130 CV di potenza. In entrambi i casi, il propulsore a gasolio è abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti e alla trazione anteriore. I prezzi, infine, sono rispettivamente di 22.300 euro e 23.600 euro.

