PSA potrebbe essere fonte di ispirazione per Renault

Renault svelerà un nuovo piano strategico a gennaio. Luca de Meo, CEO del produttore di diamanti, presenterà “Renaulution” giovedì 14 gennaio 2021, ha annunciato il gruppo in un breve comunicato stampa. Dovrebbe ispirarsi alla strategia del gruppo PSA favorendo la creazione di valore rispetto ai volumi. Sarebbero previste anche misure di riduzione dei costi. Desideroso di ripristinare la redditività, il capo della Renault vorrebbe seguire l’esempio di PSA Peugeot-Citroën, gruppo drasticamente ribaltato da Carlos Tavares, mentre la società Sochaux era in bancarotta virtuale 5 anni fa, come riportato lo scorso settembre.

“PSA era praticamente in bancarotta cinque anni fa. Tuttavia, la società è ora un punto di riferimento nel settore e in termini di redditività. Nei prossimi cinque anni, faremo ciò che PSA ha fatto negli ultimi cinque anni. anni “, ha detto Luca de Meo. Questa ripresa potrebbe anche comportare riduzioni dei costi maggiori del previsto. Alla fine di luglio, ODDO BHF aveva giudicato PSA ” best in class ” (miglior produttore di automobili) dopo i suoi conti semestrali. Mentre la Renault aveva subito una perdita semestrale molto pesante.

