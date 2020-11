Nuovo Fiat Strada conquista il primato in Brasile nei primi 15 giorni di novembre

Il nuovo Fiat Strada si è confermato ancora una volta il veicolo commerciale leggero più venduto in Brasile nei primi 15 giorni di novembre 2020. In particolare, l’ultima generazione del pick-up compatto ha registrato vendite pari a 4588 esemplari, lasciando in seconda posizione il suo fratello maggiore Toro che ha registrato 3108 unità immatricolate.

Il podio si completa con l’S10 che si è posizionato al terzo posto con 1814 esemplari. Con questi primi dati possiamo già vedere la leadership conquistata dalla casa automobilistica torinese grazie ai suoi due modelli.

Nuovo Fiat Strada: il pick-up inizia novembre in Brasile con ottimi risultati di vendita

Non è finita qui poiché nella top 10 dei veicoli commerciali leggeri venduti dall’1 al 15 novembre 2020 abbiamo un altro veicolo di Fiat: il Fiorino. Quest’ultimo si è piazzato in sesta posizione con 1185 unità vendute, dietro a Hilux (1711) e Saveiro (13 86) ma superando Ranger (1058) ed L200 (453).

Nella top 20 spicca anche il Ram 2500 che si è posizionato in 17ª posizione con 103 esemplari venduti. In questa classifica abbiamo anche due veicoli commerciali leggeri di PSA: Peugeot Expert al 16º posto con 104 esemplari venduti e Citroën Jumpy in 20ª posizione con 78 unità immatricolate.

I dati forniti da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) rivelano anche le auto più vendute nei primi 15 giorni di novembre 2020. Nella top 10 abbiamo la Fiat Argo in quinta posizione con 3588 esemplari venduti e le Jeep Compass e Renegade, rispettivamente, in settima e nona posizione con 2912 e 2691.

Fuori dalle prime 10 posizioni, troviamo la Fiat Mobi all’11º posto con 2241 e la Uno in 17ª posizione con 1633. Le prime tre posizioni della classifica sono state occupate da Chevrolet Onix (6122), Chevrolet Onix Plus (5149) e Volkswagen Gol (4386).

