Peugeot è il marchio più “popolare” in cinque comunità in Spagna

Per un altro anno, la casa automobilistica Seat è il marchio più venduto in tutta la Spagna finora quest’anno, posizionandosi come l’azienda più “popolare ” dell’intero settore in Galizia, Cantabria, Andalusia e Catalogna. Molto bene anche Peugeot che è leader in cinque comunità Spagnole autonome: Paesi Baschi, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia e Isole Baleari.

Secondo uno studio di Autos.com, i clienti mostrano un “grande impegno” nei confronti dei produttori che producono veicoli nella loro regione. Gli esempi includono la Catalogna, sede di Seat a Martorell (Barcellona), così come Valencia, dove Ford è il marchio più venduto e ha uno stabilimento ad Almussafes, e Castilla y León, con Renault leader proprio nella comunità in cui l’azienda francese ha due stabilimenti a Valladolid e Palencia.

Così, Volkswagen si posiziona come il secondo marchio più venduto in Spagna, grazie alla leadership in regioni come Madrid, Isole Canarie e Navarra, dove è installata anche una delle sue fabbriche.

Cars.com ha sottolineato l’importanza del richiamo del marchio in questo momento, in cui lo shopping online è sempre più importante. In questo senso, i marchi che raggiungono una maggiore notorietà e generano più interesse nei consumatori sono BMW, Volkswagen, Peugeot e Seat, sia per conoscere un particolare modello sia per saperne di più sull’azienda. Volkswagen e Peugeot hanno anche una grande notorietà nelle ricerche su Internet, grazie in parte ai loro investimenti in pubblicità, secondo Autos.com.

