Peugeot guida il mercato dei veicoli elettrificati in Spagna nel 2020

Fino a questo punto nel 2020, Peugeot è leader nel mercato dei veicoli elettrificati in Spagna. Ha venduto 3.469 unità tra veicoli elettrici e ibridi plug-in. Il marchio sottolinea la grande accoglienza delle versioni elettriche delle sue nuove proposte nel segmento B: la Peugeot e-208 e la Peugeot e-2008, prodotte a Vigo e anche dei suoi PHEV 3008 e 508.

Fino ad ora nel 2020 in Spagna sono state esattamente 30.655 le immatricolazioni di auto elettrificate. Peugeot sta aumentando gradualmente la presenza di auto elettrificate nella sua gamma. In effetti, ha già cinque autovetture, di diversi segmenti, e tre veicoli commerciali.

Come ha affermato in una recente intervista da José Antonio León Capitán, direttore della comunicazione e delle relazioni istituzionali di PSA, il gruppo spera di avere versioni elettrificate di tutti i suoi marchi e in tutte le sue gamme entro il 2025. In quell’intervista, inoltre, José Antonio León ha spiegato le chiavi della futura strategia di PSA.

A novembre, Peugeot è riuscita a consolidare il suo primo posto in questo mercato emergente con 3.469 immatricolazioni nei primi 11 mesi dell’anno. Come abbiamo detto, ciò rappresenta l’11,3% del mercato degli ibridi elettrici e plug-in.

Gran parte del successo di vendita di Peugeot è dovuto alla sua nuova generazione di autovetture elettriche, rappresentata dalla e-208 e dall’e-2008 . La e-208 è il terzo modello più immatricolato nella sua categoria: 1.152 unità e una quota di mercato dell’8,3% nella sua categoria, accumulate.

Peugeot spiega che la batteria da 50 kWh in questi modelli consente loro di superare i 300 km di autonomia reale: fino a 340 km nella e-208 e 320 km nella e-2008. Queste cifre coprono le esigenze quotidiane della maggior parte degli automobilisti e consentono lunghi viaggi su strada. Questo grazie anche al supporto del loro sistema di ricarica rapida.

Ti potrebbe interessare: Peugeot Hybrid4 500 kW: svelate le caratteristiche del motore della LMH

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI