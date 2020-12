Fiat Toro: nel 2022 cambio di look per il pickup

Si prevede che Fiat Toro subirà il suo primo cambiamento visivo nel 2022. Il pick-up riceverà anche una riprogettazione del suo motore. Lanciato nel 2016 e divenuto ben presto un successo di vendite, Toro dovrebbe seguire il concetto Fastback, presentato al Salone dell’Auto 2018. La calandra anteriore riceverà il nuovo logo tipo Fiat, mentre i fari saranno interamente a LED. Anche la base del paraurti cambierà, assumendo nuovi contorni. Sui lati e sul retro, poco dovrebbe essere cambiato.

Anche la parte interna dovrebbe ricevere alcune modifiche. Il quadro strumenti della linea 2022 dovrebbe essere completamente digitale e con un effetto tridimensionale, simile a quello visto nella Peugeot 208 di nuova generazione. Il centro multimediale guadagna anche uno schermo da 10 pollici e sarà in posizione verticale, proprio come il suo grande cugino, il Ram 1500, presentato questa settimana in Brasile.

Ma le grandi novità riguarderanno la gamma dei motori. Il motore 2.4 non dovrebbe più essere offerto, lasciando il posto al 1.3 Firefly Flex Turbo collegato al cambio CVT. Nella versione entry, il pick-up manterrà lo stesso motore 1.8 EotrQ collegato al cambio manuale a 5 assi. Va inoltre mantenuto il propulsore 2.0 Turbodiesel, con cambio automatico a nove rapporti e trazione 4 × 4 nelle versioni. Nei prossimi mesi a proposito di questi cambiamenti di Fiat Toro dovrebbero arrivare ulteriori novità.

Ti potrebbe interessare: La nuova Fiat Toro sarà dotata di uno schermo digitale di grandi dimensioni

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI