La nuova Fiat Toro sarà dotata di uno schermo digitale di grandi dimensioni

Fiat sta lavorando a un rinnovamento per il suo Fiat Toro. Il pick-up di medie dimensioni prodotto in Brasile e venduto in America Latina dovrebbe ricevere un aspetto rielaborato e debuttare con un nuovo motore turbocompresso sviluppato da Fiat Chrysler. Alcune informazioni trapelate nelle scorse ore mostrano cosa dovrebbe cambiare nella sua cabina. L’aspettativa è che la nuova Fiat Toro venga presentata nella prima metà del 2021.

Secondo Autos Segredos, la nuova Fiat Toro dovrebbe portare cambiamenti all’interno. Il cruscotto dovrebbe essere completamente nuovo, con uno schermo totalmente digitale e con un effetto tridimensionale, simile a quello visto nelle versioni più costose della Peugeot 208 di nuova generazione. Inoltre, il sistema multimediale nelle versioni più costose raggiungerà i 10 pollici di dimensione e sarà montato in posizione verticale, come avviene nei grandi pickup di RAM.

Le versioni entry level rimarranno con uno schermo più piccolo e installate in posizione orizzontale. Oltre alle nuove tecnologie, l’abitacolo della nuova Fiat Toro potrebbe presentare anche una maggiore raffinatezza per gli occupanti. È prevista l’installazione di rivestimenti per porte soft touch con materiale gommato. È la stessa soluzione adottata nell’attuale Jeep Compass.

Fiat Toro riceverà una nuova griglia, nuove ottiche e paraurti nella parte anteriore. La nuova Fiat Toro dovrebbe ricevere anche il motore 1.3 turbo con iniezione diretta, che dovrebbe portare molta più efficienza per chi desidera un veicolo flessibile. Questo motore dovrebbe funzionare in combinazione con un cambio automatico di tipo CVT, un set che sarà presente anche in altri modelli venduti in quel continente da Fiat e Jeep.

