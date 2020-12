Vauxhall Vivaro-e e Combo Cargo premiati da What Van?

Oltre a Peugeot, anche Vauxhall ha ricevuto importanti premi in occasione dei What Van? Awards 2021. In particolare, il Vauxhall Vivaro-e completamente elettrico è stato nominato Electric Van of the Year e inoltre è riuscito a portarsi a casa il premio principale: Van of the Year.

Il Vauxhall Combo Cargo, invece, è stato nominato Compact Van of the Year durante la cerimonia di premiazione annuale. I giudici di What Van? sono rimasti colpiti dalle capacità di carico e dalla raffinatezza proposte dal veicolo a zero emissioni.

Vauxhall Vivaro-e e Combo Van: i due furgoni conquistano importanti premi nel Regno Unito

James Dallas, editor di What Van?, ha dichiarato: “Il Vauxhall Vivaro, con la sua eredità Made in Britain, è uno dei furgoni più venduti nel Regno Unito. Il Vivaro-e è così ben posizionato per poter portare i furgoni elettrici dal basso al top. Il Vivaro-e condivide tutti i punti di forza di versatilità, raffinatezza e praticità del modello standard e i clienti possono star tranquilli in quanto il veicolo è supportato dalla rete SMR completa di Vauxhall“.

Questo importante riconoscimento si affianca al successo conquistato ai DrivingElectric Awards 2021 dove il Vivaro-e è stato nominato Miglior veicolo commerciale elettrificato (Best Electrified Commercial Vehicle). Il modello è disponibile nel mercato britannico a un prezzo di partenza di 27.028 sterline (29.416 euro) e con la possibilità di scegliere batterie da 50 o 75 kWh per un’autonomia massima di 330 km con una singola ricarica.

Utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kWh è possibile caricare l’unità da 50 kWh fino all’80% in 30 minuti e quella da 75 kWh in 45 minuti. Il Vauxhall Vivaro-e è inoltre dotato di un carico utile massimo fino a 1226 kg e un volume di carico massimo di 6,6 m³ per soddisfare le esigenze sia degli utenti privati che business.

Il Vauxhall Combo Cargo, invece, ha stupito i giudici di What Van? per i motori efficienti, la capacità di carico e il fatto che è l’unico furgone a proporre una variante 4×4 chiamata Panel Van Edition 4×4. Il veicolo parte da 18.483 sterline (20.116 euro) sempre in UK e porta con sé un carico utile massimo fino a 1000 kg e un volume di carico massimo pari a 4,4 m³. Il Combo Cargo può essere scelto con una gamma di motori a benzina e diesel efficienti.

