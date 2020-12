Nuovo Peugeot e-Expert eletto Van of the Year da What Van?

Il nuovo Peugeot e-Expert è stato nominato nel Regno Unito Van of the Year ed Electric Van of the Year durante i What Van? Awards 2021. Questa è l’ultima di una serie di vittorie per il nuovo e-Expert completamente elettrico. Premiato anche il Partner con il riconoscimento Compact Van of the Year durante la cerimonia virtuale.

I premi Van of the Year ed Electric Van of the Year assegnati da What Van? al furgone 100% elettrico si aggiungono a quelli conquistati dai Citroën e-Dispatch e Vauxhall Vivaro-e, appartenenti sempre al gruppo PSA.

Nuovo Peugeot e-Expert: il furgone 100% elettrico conquista due importanti premi nel Regno Unito

Il nuovo e-Expert non è stato l’unico modello nella gamma di veicoli commerciali leggeri del marchio automobilistico francese ad ottenere punteggi elevati dai giudici di What Van?. Infatti, anche il Partner Van è stato particolarmente apprezzato dagli esperti e ha ricevuto il premio Compact Van of the Year assieme a Citroën Berlingo, Vauxhall Combo e Toyota Proace City.

James Dallas, editor di What Van?, ha detto: “Il Peugeot e-Expert è elegante, sofisticato e pratico e ha inserito Peugeot nel gruppo dei marchi che stanno spingendo l’adozione della tecnologia elettrica. Una scelta di pacchi batteria da 50kWh e 75kWh, che offrono un’autonomia di 230 km e 330 km rispettivamente nel ciclo WLTP e con la possibilità di caricare fino all’80% in soli 30 minuti, soddisferà le esigenze di molti clienti. Insieme a un volume di spazio di carico senza compromessi e un’ampia scelta di modelli, l’e-Expert risponde a molte delle domande che i potenziali clienti si pongono“.

David Peel, amministratore delegato di Peugeot UK, invece ha dichiarato: “La gamma Peugeot di veicoli commerciali leggeri sta conquistando una serie di vittorie e siamo lieti di aggiungere il trio di premi di What Van? al portfolio. Il nostro mix di praticità, comfort ed efficienza si sta rivelando un grande successo tra i clienti e gli esperti del settore. È sempre bello vedere uno qualsiasi dei nostri modelli ricevere elogi così importanti“.

Il nuovo Peugeot e-Expert, presentato all’inizio di quest’anno, è l’ultimo veicolo completamente elettrico annunciato dalla casa automobilistica di PSA. Infatti, il brand francese prevede di offrire una variante a zero emissioni di tutti i suoi veicoli commerciali leggeri entro la fine del 2021.

Con un’autonomia fino a 330 km con una singola ricarica, l’e-Expert è disponibile con un pacco batteria da 50 kWh o 75 kWh ed è equipaggiato da un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW). Utilizzando la ricarica rapida da 100 kW, è possibile caricare l’80% in soli 30 minuti. Infine, il Peugeot e-Expert propone un carico utile massimo di 1226 kg e uno spazio di carico fino a 6,6 m³.

