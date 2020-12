Vauxhall Vivaro-e eletto miglior veicolo commerciale elettrificato in UK

Il Vauxhall Vivaro-e completamente elettrico è stato nominato Miglior veicolo commerciale elettrificato (Best Electrified Commercial Vehicle) in occasione dei DrivingElectric Awards 2021. I giudici di DrivingElectric sono rimasti colpiti dalla grande autonomia offerta, dalle prestazioni della ricarica rapida, dalla capacità di carico e dall’ampia gamma di funzioni presenti a bordo.

Richard Ingram, Editor di DrivingElectric, ha dichiarato: “Il Vauxhall Vivaro-e è un veicolo commerciale senza compromessi. Offre agli acquirenti molte funzionalità, oltre a tempi di ricarica rapidi e un’autonomia che lo rende utilizzabile, il tutto a un ottimo prezzo. È il miglior furgone elettrico che abbiamo guidato fino ad ora ed è un degno vincitore del premio DrivingElectric“.

Vauxhall Vivaro-e: il nuovo furgone elettrico ha stupito i giudici di DrivingElectric

Un po’ di giorni fa, la casa automobilistica di PSA ha aperto gli ordini nel Regno Unito del Vivaro-e con prezzi a partire da 27.028,33 sterline – 30.028,98 euro – (dopo aver applicato gli incentivi fino a 8000 sterline disponibili in UK). Il veicolo commerciale elettrico può essere scelto con batteria da 50 kWh o 75 kWh, per un’autonomia massima fino a 330 km con una singola ricarica.

Grazie al supporto per la ricarica rapida fino a 100 kW, è possibile caricare fino all’80% la batteria da 50 kWh in soli 30 minuti oppure quella da 75 kWh in 45 minuti. Il Vauxhall Vivaro-e propone un carico utile massimo fino a 1226 kg e un volume di carico massimo di 6,6 m³ per soddisfare le esigenze di utenti aziendali e privati.

Infine, il modello è disponibile in due allestimenti chiamati Dynamic ed Elite e due versioni (furgone e doppia cabina) e propone di serie fari automatici, cruise control con limitatore di velocità, display touch da 7 pollici e sensori di parcheggio posteriori.

