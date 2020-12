Maserati rinnova la sua intera gamma americana

Maserati ha deciso di rinnovare la sua intera gamma negli Stati Uniti. L’obiettivo principale di Maserati è quello di presentarsi con una “ identità più unificata ” e lo fa creando un “ linguaggio comune ” per le due berline e il suo SUV Levante. I cambiamenti che sono più facili da individuare sono la griglia anteriore rinnovata insieme alle luci posteriori modificate, ora con un motivo boomerang ispirato direttamente alla forma presentata per la prima volta negli anni ’90 con la 3200 GT.

Per tutti e tre i modelli, la griglia aggiornata presenta due stili distinti: cromata per il rivestimento GranLusso e Piano Black per il grado GranSport. Spostandosi all’interno, la Ghibli, la Quattroporte e il Levante del 2021 presentano importanti cambiamenti in termini di tecnologia e connettività, soprattutto per quanto riguarda il display del quadro strumenti e il touchscreen centrale.

Su Ghibli e Quattroporte, quest’ultima passa da una diagonale da 8,4 pollici con un rapporto di aspetto 4: 3 a un moderno aspetto 16:10 senza cornice e uno schermo ingrandito di 10,1 pollici.

Sfortunatamente, il touchscreen del SUV Levante rimane a 8,4 pollici e riceve solo la grafica aggiornata e la risoluzione più elevata dagli altri due modelli che sfoggiano il sistema multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant) di nuova generazione.

Il MIA è ora alimentato dal software Android Automotive e tutti e tre i veicoli sfoggiano un quadro strumenti aggiornato con una nuova grafica per il contagiri analogico e il tachimetro, mentre un display da sette pollici è nascosto nel mezzo.

Altri miglioramenti high-tech includono il lancio del nuovo programma Maserati Connect per tutti i modelli 2021, insieme all’introduzione della funzione Active Driving Assist . Non sono stati ancora annunciati dettagli sui prezzi o un programma per la disponibilità dei modelli aggiornati nelle concessionarie statunitensi.

