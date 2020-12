Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante 2021 debuttano in USA

Le Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante 2021 sono arrivate ufficialmente anche negli Stati Uniti con una serie di aggiornamenti sia estetici che tecnologici. Partendo dalla berlina entry-level, la Maserati Ghibli 2021 porta con sé una griglia frontale rivista ancora più elegante e inconfondibile di prima. Questa è caratterizzata da barre cromate verticali sul modello GranLusso e da barre in piano black nella variante GranSport.

I cambiamenti stilistici continuano sul retro dove troviamo nuovi fanali posteriori con design a boomerang. Oltre a questo, i fari dispongono di una sorta di effetto tricolore in quanto hanno dei bordi neri, una sezione centrale rossa e un’area inferiore bianca.

Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante: il model year 2021 arriva anche negli Stati Uniti

I cambiamenti più grandi si trovano nell’abitacolo poiché il precedente sistema di infotainment da 8.4 pollici lascia il posto a un sistema più grande con schermo da 10.1 pollici che utilizza il sistema operativo Android Automotive. Parliamo di un grande miglioramento in quanto offre un display a risoluzione più elevata, delle funzionalità multi-touch e una nuova interfaccia grafica.

Il sistema presenta anche un design senza cornici e una sezione superiore curva per un effetto più elegante e con spigoli meno taglienti. La Ghibli 2021 è dotata, inoltre, di un quadro strumenti con display da 7 pollici affiancato da indicatori analogici con una nuova grafica. Il Tridente ha sostituito la plastica utilizzata sul precedente modello con del vetro.

Sotto il cofano della berlina entry-level troviamo un motore V6 biturbo da 3 litri che produce 350 CV e 500 nm e 430 CV e 580 nm, a seconda della variante scelta. I clienti statunitensi possono anche optare per la Maserati Ghibli Trofeo equipaggiata da un V8 biturbo da 3.8 litri che eroga 588 CV e 730 nm. Quest’ultimo modello è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 326 km/h.

Novità anche per Quattroporte e Levante

Le modifiche presenti sulla Quattroporte 2021 rispecchiano quelle applicate alla Ghibli. Tuttavia, l’ammiraglia è disponibile solo con due propulsori: S entry-level con V6 biturbo da 3 litri da 430 CV e 580 nm e Trofeo top di gamma con V8 biturbo da 3.8 litri che sviluppa 588 CV e 730 nm di coppia.

Infine, abbiamo il SUV Maserati Levante 2021 caratterizzato da una griglia frontale rivista e delle luci posteriori a boomerang come gli altri due modelli. Oltre al nuovo quadro strumenti digitale, il veicolo dispone di un sistema di infotainment con schermo da 8.4 pollici. Anche se parliamo della stessa diagonale vista sul precedente model year, abbiamo uno schermo con risoluzione maggiore, una nuova grafica e un design rivisto.

Il Levante è disponibile con gli stessi motori della Ghibli ma sono affiancati da un V8 biturbo da 3.8 litri depotenziato che eroga 558 CV e 730 nm. Questo consente al Levante GTS di accelerare da 0 a 100 km/h in 4 secondi netti e di raggiungere una velocità di punta di 292 km/h.

Disponibile il nuovo servizio Maserati Connect

La gamma 2021 di Maserati dispone del sistema Active Driving Assist. Questo combina il cruise control adattivo con funzione di centraggio della corsia. La casa automobilistica modenese afferma che tale tecnologia può essere utilizzata su qualunque strada a velocità fino a 145 km/h.

Nuovo anche il servizio Maserati Connect che consente ai proprietari di monitorare e controllare da remoto il proprio veicolo utilizzando l’app Maserati Connect, oltre alla possibilità di sfruttare Amazon Alexa e Google Assistant. Il servizio può essere anche utilizzato per contattare l’assistenza in caso di emergenza e per localizzare il veicolo in caso di furto.

Arrivando ai prezzi, si parte da 74.390 dollari (61.522 euro) per la Maserati Ghibli e 77.890 dollari (64.416 euro) per il Levante. La Quattroporte, invece, parte da 104.390 dollari (86.332 euro) e sale a 142.390 dollari (117.759 euro) per la variante Trofeo top di gamma.

