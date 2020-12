Il Chicago Auto Show è stato rinviato alla primavera 2021

Il coronavirus continua a cancellare eventi automobilistici dal calendario di questo 2020 e l’ultima vittima è il Chicago Auto Show. Sebbene l’evento fosse originariamente programmato per iniziare l’11 febbraio, gli organizzatori hanno annunciato nelle scorse ore di averlo rinviato alla primavera del 2021.

Al momento non ci sono ancora date ufficiali in quanto è difficile prevedere quando la pandemia finirà. Gli organizzatori non hanno fornito molti dettagli ma il direttore delle comunicazioni del Chicago Auto Show ha detto ad Automotive News che il recente aumento di casi di positività al COVID-19 non permette lo svolgimento dell’evento a febbraio.

Mark Bilek ha aggiunto che ora l’appuntamento punta a marzo, aprile o maggio. Dovremo attendere un po’ di tempo prima di conoscere la data ufficiale del Chicago Auto Show 2021 in quanto Bilek ha dichiarato che sono ancora in una fase di attesa.

“Non volevano annunciare lo svolgimento di un evento e poi doverlo spostare di nuovo“, ha detto il responsabile. Inoltre, Bilek ha precisato che l’evento rispetterà i Saloni di New York e di Los Angeles, anch’essi riprogrammati a causa del coronavirus.

Come riportato già in precedenti articoli, il Salone di Los Angeles si terrà ora il 19 maggio mentre quello di New York il 19 agosto. Il Detroit Auto Show, invece, si svolgerà a settembre.

