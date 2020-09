Il Salone di Detroit spostato a settembre 2021

Il Salone di Detroit, conosciuto anche con il nome di North American International Auto Show (NAIAS), si svolgeva tradizionalmente di gennaio ma è passato a giugno per prendere le distanze dal Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas e dal Salone di Los Angeles.

Il primo evento estivo era previsto quest’anno ma non è mai avvenuto a causa del coronavirus. Come riportato in un passato articolo, il TCF Center, che doveva ospitare la fiera, è stato trasformato in un ospedale da campo e gli organizzatori hanno annunciato che il salone sarebbe tornato a giugno 2021.

Salone di Detroit: l’edizione 2021 adesso si terrà verso la fine di settembre

Arrivando ad oggi, l’evento è stato spostato nuovamente. Adesso, il Salone di Detroit 2021 inizierà a settembre e durerà fino al 9 ottobre. Gli organizzatori promettono inoltre che sarà un appuntamento globale ricco di prodotti attuali e rappresenterà la mobilità di nuova generazione, combinate con altre caratteristiche particolari dedicate sia ai media internazionali che al pubblico.

Rod Alberts, direttore esecutivo di NAIAS, ha affermato di aver parlato con molti dei loro partner, in particolare con i produttori, e sono pienamente d’accordo ed entusiasti del cambiamento della data.

Oltre ad annunciare il passaggio all’autunno 2021, gli organizzatori del Salone di Detroit hanno rivelato che stanno abbandonando del tutto l’idea di tenere l’evento in estate poiché il North American International Auto Show rimarrà un evento autunnale in futuro.

Questa potrebbe essere una cattiva idea in quanto andrebbe in concorrenza con il Salone di Francoforte che si tiene all’inizio di settembre. Gli organizzatori però hanno affermato di aver fissato le date verso la fine del mese in quanto sono consapevoli del nuovo IAA di Monaco.

Alberts ha dichiarato che settembre è un periodo dell’anno eccellente per i nuovi prodotti. L’anteprima alla stampa è prevista per il 28 e 29 settembre mentre il Salone di Detroit aprirà le porte al pubblico dal 2 al 9 ottobre.

