Peugeot 308: l’ultima GTI ha lasciato lo stabilimento di Sochaux

Mercoledì 2 dicembre 2020, una data da ricordare per gli appassionati di Peugeot. Da un lato, perché segna l’uscita dell’ultima Peugeot 308 GTI dallo stabilimento di Sochaux. D’altra parte, si pone fine alla saga sportiva GTI che proseguirà con l’etichetta PSE, inaugurata dalla 508 nell’aprile 2021.

Annunciata alla fine di novembre, l’uscita dell’ultima Peugeot 308 GTI è finalmente avvenuta, senza clamore né trombe, mercoledì 2 dicembre 2020. Il felice proprietario francese di questa copia prenderà possesso di una futura auto da collezione. Innanzitutto perché questa versione con il nuovo contatore digitale è stata prodotta solo per pochi mesi (da settembre a inizio dicembre). In secondo luogo, con questa fine della carriera, lo stemma GTI sta definitivamente scomparendo dalla gamma.

Un’epoca finisce, ma un’altra si apre con il lancio della 508 PSE nell’aprile 2021. Sempre tre lettere che significano Peugeot Sport Engineered. Questa nuova etichetta designerà le auto sportive elettrificate del marchio: ibride plug-in con la 508, o anche una 3008, ed elettriche con la futura 208, che dovrebbe apparire nel 2021.

