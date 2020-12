Noleggio auto con la neve: come tutelarsi. Il problema è che spesso ci si concentra sul futile, come la potenza e la bellezza della vettura da prendere in affitto breve, per un weekend, una settimana, un mese. Invece, col cattivo tempo, e ancor più con la neve, e le strade ghiacciate, bisogna fare davvero attenzione ad alcuni punti chiave. Per evitare incidenti, per non restare nei guai in mezzo alla strada, e per stare alla larga da problemi per portafogli e patente.

Noleggio auto con la neve: pneumatici invernali

Con la neve, la società di noleggio breve potrebbe dare un’auto dotata di catene o di pneumatici invernali. La seconda soluzione, quella delle gomme da neve, è di gran lunga preferibile. Non ci si deve fermare a montare le catene, si è sempre in regola col Codice della Strada, si viaggia in sicurezza.

Ovviamente, gli pneumatici invernali potrebbero richiedere un esborso in più, un sovrapprezzo rispetto alla tariffa base del noleggio breve. Ma si tratta di soldi spesi benissimo.

Opportuno aggiungere l’assistenza stradale, che costa attorno ai 3 euro al giorno: per qualsiasi evenienza legata alla neve, al ghiacchio, alle strade scivolose, entra in azione il carro attrezzi 24 ore su 24 in tutta Europa. Anche se, in base al decreto Covid, rammentiamo che gli spostamenti sono molto limitati.

Auto in affitto senza franchigie

D’inverno, più ancora che nelle altre stagioni, vale la pena davvero eliminare le franchigie per i danni: si paga parecchio di più rispetto alla tariffa base, però in caso di sinistro causato con colpa al 100%, l’utente non sborsa un euro per la riparazione della macchina presa a noleggio. Da valutare l’eliminazione della franchigia per furto, con pagamento ancora più pesante; ma questa la consigliamo sempre, sia d’estate sia d’inverno. Non ultimo, puntate su società di noleggio già rodate, che danno affidabilità totale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI