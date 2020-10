Smart Check-in MyLocauto anti Covid e per l’ambiente

Smart Check-in MyLocauto anti Covid. Ecco un nuovo servizio premium che permette di ridurre al minimo i tempi di attesa ritirando l’auto direttamente in parcheggio nella massima sicurezza e igiene. Così garantisce la società di noleggio. Qui parliamo di affitto a breve termine,

Smart check-in MyLocauto in 3 mosse

Per utilizzare lo Smart Check-in l’utente deve prima effettuare la registrazione al portale MyLocauto in modo gratuito. Questo permette di collegare rapidamente le proprie prenotazioni (anche quelle già effettuate) al proprio profilo personale. Tramite lo Smart Check-in è poi possibile associare alla propria prenotazione una carta di credito in ambiente sicuro BNL (da giugno, la società non prende più il deposito cauzionale sui propri clienti diretti, un bel vantaggio per gli automobilisti). Il giorno del ritiro il cliente potrà recarsi direttamente in parcheggio senza più bisogno di recarsi al banco di noleggio, firmare la lettera di noleggio digitale su un tablet, ritirare le chiavi e partire.

Sarà disponibile anche l’opzione di pagamento “One-Click”, che permetterà all’utente di salvare il metodo di pagamento preferito all’interno del portale MyLocauto. Queste le garanzie che la società fornisce.

Parla la Vice President Locauto, Raffaella Tavazza: svolta nel noleggio

Sentiamo Raffaella Tavazza, Vice President Locauto. Smart Check-in MyLocauto rappresenta una svolta nel mondo del noleggio auto. Locauto è il primo car rental italiano ad offrire un servizio diretto al parcheggio senza richiedere l’iscrizione ad un loyalty program, un servizio quindi davvero alla portata di tutti i nostri clienti.

Qualora ci fosse la necessità di ritiro fuori orario? Il cliente può sempre optare per Locauto Elefast, il noleggio full self-service attivo 24 ore su 24 nei principali aeroporti italiani.

Non ultimo, c’è un passo avanti verso la sostenibilità ambientale: zero carta. Il contratto e i relativi termini e condizioni dei servizi vengono condivisi con il cliente in formato digitale. Col tablet.

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI