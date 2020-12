Il colore Gold Rush è tornato su alcuni modelli di Dodge Challenger

Dodge // SRT ha deciso di sorprendere tutti questo inverno riportando sul mercato Gold Rush, il colore esterno dorato introdotto per la prima volta sull’edizione limitata del 50 ° anniversario di Dodge Challenger. Gold Rush è disponibile sui modelli Challenger T / A, T / A 392, SRT Hellcat e SRT Hellcat Redeye. I modelli SRT in Gold Rush richiedono il cofano, il tetto e il decklid dipinti a mano in nero satinato.

“Dodge offre un’ampia varietà di modelli e propulsori ad alte prestazioni, ma abbiamo la stessa mentalità anche quando si tratta delle nostre ampie opzioni di colore per gli esterni”, ha affermato Tim Kuniskis, Global Head di Alfa Romeo e Head of Passenger Cars – Dodge, SRT, Chrysler e FIAT, FCA – Nord America . “Riportando Gold Rush su alcuni dei nostri modelli Challenger 2021, stiamo offrendo ai nostri appassionati un’altra opzione per rendere la loro muscle car ancora più unica”.

Gold Rush si unisce alla tavolozza Dodge di colori di vernice ispirati al patrimonio di Dodge, come Frostbite, Hellraisin, Sinamon Stick, TorRed, F8 Green e Go Mango , sulla Dodge Challenger 2021. Gold Rush si aggiunge all’elenco delle nuove opzioni per Challenger nel 2021, che includono:

Challenger R / T Scat Pack Shaker e T / A 392 ora disponibili con il pacchetto Widebody, che offre una combinazione di appuntamenti storici unici e prestazioni migliorate con ruote e pneumatici più larghi. Cerchi da 20 pollici ora di serie su Challenger GT AWD, disponibili su SXT AWD

Marchio SRT sui freni Brembo ad alte prestazioni su Challenger SRT Hellcat e SRT Hellcat Redeye, disponibile su Scat Pack. Gli ordini dei concessionari per il Dodge Challenger 2021 sono ora aperti con le consegne iniziali ai concessionari Dodge // SRT programmate per l’inizio all’inizio del 2021.

Ti potrebbe interessare: Dodge Challenger SRT Hellcat vs Corvette Z06: ecco una drag race fra due esemplari modificati

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI