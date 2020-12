Dodge Challenger SRT Hellcat vs Corvette Z06: ecco una drag race fra due esemplari modificati

Spesso la potenza di una vettura dichiarata dalla casa automobilistica produttrice non conta molto in una drag race in quanto ci sono altri fattori da tenere in considerazione. È il caso della gara di accelerazione che vi proponiamo in questo articolo, pubblicata su YouTube da Can I be Frank, fra una Dodge Challenger SRT Hellcat e una Chevrolet Corvette Z06 con cambio manuale.

Secondo quanto riportato nella clip, entrambe le vetture sono state modificate, anche se purtroppo i cambiamenti non sono stati menzionati. Lo youtuber sostiene, però, che l’Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri della muscle car Mopar è stato dotato di diverse modifiche che gli permettono di sviluppare una potenza di circa 950 CV (800 CV scaricati sulle ruote posteriori).

Dodge Challenger SRT Hellcat: la muscle car gareggia contro una Corvette Z06 modificata

Per quanto riguarda la Chevrolet Corvette Z06, il propulsore V8 da 6.2 litri funziona con una miscela E50 (50% di benzina e 50% di alcol) e inoltre ha ricevuto alcune modifiche. Pare che il powertrain, accoppiato a un cambio manuale a 6 marce, sia in grado di produrre quasi 800 CV (circa 690 CV scaricati alle ruote posteriori).

Bisogna anche considerare la differenza di peso fra la Dodge Challenger SRT Hellcat e la Corvette. La muscle car Mopar pesa oltre 360 kg in più della Chevrolet ma il cambio automatico a 8 velocità è sicuramente più veloce. Ad ogni modo per scoprire la vettura americana vincitrice di questa drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

