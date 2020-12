LEGO svela la Jeep Wrangler LEGO Technic

Il Gruppo LEGO ha riacceso una partnership di licenza con Jeep per lanciare l’ultimo modello LEGO Technic, l’esclusivo Jeep Wrangler Rubicon, progettato per emulare l’aspetto, il design e le capacità fuoristrada del veicolo reale.

Con un peso di 665 pezzi, il LEGO Technic Jeep Wrangler consente ai fan di ricreare il veicolo con tutti i suoi sistemi 4 × 4 ad alte prestazioni, pneumatici robusti, sedili posteriori ribaltabili e griglia a sette slot, tutto in forma LEGO.

Il modello è dotato di un sistema di sterzo anteriore azionato da pulsanti e potenti sospensioni con articolazione dell’asse, oltre all’accattivante combinazione di colori giallo e nero. Sarà disponibile dal 1 gennaio 2021 con un prezzo al dettaglio di £ 44,99.

“La Jeep Wrangler è un’icona nel mondo fuoristrada”, ha affermato Lars Thygesen, designer, LEGO Technic. “Il Rubicon ha molti dei dettagli iconici amati dai fan del 4 × 4 di tutto il mondo, quindi per me era importante inserire quante più caratteristiche autentiche e potenti del veicolo reale nella replica LEGO Technic.

“Spero che i fan di LEGO e gli amanti dei veicoli apprezzino tutti gli aspetti, comprese le sospensioni, il verricello e il design a cielo aperto che abbiamo sviluppato insieme al talentuoso team di progettazione Jeep”.

Christian Meunier, presidente globale del marchio Jeep, ha aggiunto: “Con un’eredità di 80 anni che raggiunge tutto il mondo, i nostri proprietari, fan e follower sono letteralmente cresciuti con noi. La nostra partnership con il LEGO Group offre ai nostri appassionati un’altra opportunità inclusiva di condividere la passione che hanno per Jeep Wrangler, un’icona automobilistica globale che rappresenta divertimento, libertà e avventura sfrenata “.

Mark Allen, capo di Jeep Design, ha concluso: “Chiedi a qualsiasi proprietario di Jeep Wrangler e ti diranno che il loro veicolo è solo una versione più grande di questo nuovo set LEGO.

“Il design della Jeep Wrangler consente loro di smontarla, rabboccare, aprire le portiere, riconfigurarla, aggiungere nuovi pezzi dal nostro team Mopar e poi rimontarla. Questa Jeep Wrangler LEGO Technic dovrebbe portare un nuovo livello di gioia ai nostri appassionati di Jeep e contribuire a ispirare i futuri designer del marchio “.

