Ferrari 488 GTE AF Corse 51 diventa un nuovo modellino LEGO Technic

LEGO e Ferrari non sono alla loro prima collaborazione. La linea di prodotti LEGO Speed Champions, ad esempio, includeva anche il cavallino rampante fra i grandi nomi dell’industria automobilistica come McLaren e Porsche. Questa volta, però, la loro cooperazione ha portato alla creazione di un giocattolo molto speciale appartenente alla gamma Technic.

Si tratta della Ferrari 488 GTE che il produttore di giocattoli sta proponendo e onorando. L’auto da corsa italiana scelta per questa particolare serie indossa i colori e il numero della scuderia AF Corse.

Ferrari 488 GTE: l’auto da competizione diventa un modellino LEGO Technic

Secondo quanto dichiarato da LEGO, la vettura giocattolo replica nei minimi dettagli lo stesso inconfondibile spirito italiano della sua controparte reale. Ciò significa che avremo caratteristiche come sospensioni anteriori e posteriori, un motore V8 con pistoni mobili e il solito set di badge e adesivi pensati per rendere il modellino il più realistico possibile.

Lars Krogh Jensen, designer di LEGO Technic, ha dichiarato: “Ferrari è molto conosciuta per i suoi veicoli davvero incredibili, quindi sapevo che dovevo spingere i confini della gamma LEGO Technic per rendere giustizia all’idolo dominante della pista. Questo modellino cattura la silhouette sofisticata dell’iconica vettura, rendendo omaggio alle sue caratteristiche ingegneristiche per catturare la vera essenza della 488 GTE. La costruzione è una grande sfida per ogni fan che apprezza il design eccellente ed è interessato a saperne di più sull’ingegneria e sulla tecnologia che servono per realizzare un’auto così impressionante“.

La Ferrari 488 GTE LEGO è composta da 1677 pezzi ed è lunga 48 cm una volta costruita completamente. LEGO sostiene che il modellino (codice 42125) dovrebbe essere disponibile a partire dal 1° gennaio 2021 con prezzi da 179,99 euro.

