Charles Martin sarà il nuovo direttore vendite di Citroën UK

Charles Martin di PSA UK entra a far parte di Citroën UK. Esso ricoprirà il ruolo di nuovo direttore delle vendite a partire dal 2021 in un momento in cui la casa automobilistica francese inizierà ad attuare la sua nuova strategia di vendita al dettaglio Citroën Advance UK.

Martin ha lavorato in precedenza come direttore del post-vendita presso il gruppo automobilistico francese e si è occupato di gestire le operazioni nel Regno Unito per oltre 17 anni. Il nuovo dirigente è entrato a far parte di PSA UK come responsabile commerciale del post-vendita nel 2003 e ha ricoperto diversi ruoli nel settore vendite tra cui quello di responsabile vendite presso Robins & Day e presso una concessionaria indipendente.

Citroën UK: Charles Martin sarà il nuovo direttore vendite dal 4 gennaio 2021

Ora, Martin si assumerà la responsabilità di portare a termine il piano Citroën Advance UK, con l’obiettivo di aumentare le immatricolazioni del marchio e la quota di mercato in UK assieme all’amministratore delegato di Citroën UK Eurig Druce. Martin inizierà il suo nuovo ruolo a partire dal 4 gennaio 2021.

L’ad di Citroën UK ha dichiarato: “Vorrei dare il benvenuto a Charles nel suo nuovo ruolo qui nel team Citroën. Charles lavora per PSA UK da quasi due decenni e ha una comprovata esperienza nel commerciale. Stiamo iniziando un periodo molto importante nel Regno Unito con il lancio del nostro piano Citroën Advance e sono fiducioso che Charles darà un contributo significativo al successo di questa iniziativa potenzialmente rivoluzionaria per il business britannico. Gli auguro il meglio per il suo nuovo ruolo“.

Alla fine di ottobre, Druce ha annunciato i dettagli del nuovo piano Citroën Advance UK. Questo ha l’obiettivo di portare nei prossimi tre anni anche una gamma di prodotti rinnovata costituita da 11 nuovi modelli derivati.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI