Citroën punta ad aumentare le vendite nel Regno Unito con un piano dedicato

Con il nuovo piano triennale per il Regno Unito, Citroën spera di aumentare le vendite che hanno subito un pesante colpo fino ad ora nel 2020 (-48%), con poco più di 22.000 veicoli immatricolati. Oltre a questo, la casa automobilistica francese ha affermato che lancerà 11 nuovi modelli nei prossimi 16 mesi nel mercato britannico.

Eurig Druce, amministratore delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Il coronavirus ha accelerato la necessità di trasparenza e le vendite online“. La casa automobilistica francese mira a ridurre la reputazione di marchio per i forti sconti che ha attualmente con un nuovo schema di prezzi più equi. In questo modo, il nuovo modello di business andrà a ridurre i prezzi di listino su tutta la gamma proposta da Citroën nel Regno Unito.

Citroën: il brand francese adotterà uno schema di prezzi più equi nel Regno Unito

Ad esempio, la Citroën C1 costerà 700 sterline (775 euro) in meno mentre le C3 e C3 Aircross 1175 (1301 euro) e 1775 sterline (1966 euro) in meno. Questo nuovo schema di prezzi entrerà in vigore dal 1° dicembre 2020. Druce ha dichiarato che i prezzi delle auto vendute prima di quel giorno saranno allineati alla nuova gamma.

Il dirigente del marchio francese ha riconosciuto che i clienti Citroën sono abituati all’idea di contrattare in fase di acquisto, quindi c’è bisogno di modificare la reputazione. Tuttavia, Eurig Druce ha affermato che il nuovo schema di prezzi potrebbe rendere più vantaggioso l’acquisto di un’auto rispetto al prima.

Druce ha detto anche che le concessionarie hanno bisogno di produttività e volumi di vendite per tornare a crescere. Per attuare questo piano, è necessario aumentare il livello di trasparenza e migliorare la fiducia verso i clienti. Il CEO di Citroën UK afferma che queste mosse aiuteranno a far crescere le vendite complessive.

La casa automobilistica di PSA ha rivisto la sua gamma

Oltre alla nuova strategia, il marchio di PSA ha rivisto la struttura della sua gamma e gli allestimenti più popolari. Gli attuali nomi Touch, Feel e Flair saranno abbandonati e il loro posto verrà preso da Live, Sense e Shine. Alcuni veicoli con allestimenti Sense e Shine potranno essere acquistati anche in versione Plus.

La casa automobilistica francese continuerà a spingere con il Citroën Store e il Virtual Showroom lanciati di recente nel Regno Unito che consentono agli acquirenti di completare una transazione per l’acquisto di una nuova auto direttamente online.

Per promuovere maggiormente questi due servizi, Citroën lancerà una serie di nuove varianti della gamma C-Series rivolte specificamente a coloro che acquistano tramite Internet. Oltre ad offrire prezzi competitivi e un maggior equipaggiamento, questi modelli avranno una garanzia estesa di cinque anni.

Citroën vuole puntare meno sulle società di noleggio

I modelli della C-Series partono con la C3 restyling da 13.980 sterline (15.495 euro) in UK e si arriva a 17.000 (18.843 euro) e 25.755 sterline (28.547 euro) per le C3 Aircross e C5 Aircross. Gli ordini partiranno dal mese prossimo mentre le consegne sono previste nel 2021.

Un’altra strategia adottata dal brand francese per migliorare le vendite consiste nella riduzione sostanziale dell’offerta di auto nuove direttamente alle società di noleggio. Egli ha dichiarato che, ad agosto dello scorso anno, oltre il 16% delle vendite è andato alle flotte a noleggio mentre quest’anno la percentuale si è ridotta al 10%.

Il problema con questo tipo di attività, afferma il CEO di Citroën UK, è che porta un veicolo quasi nuovo nel mercato entro 12 mesi e spesso viene proposto a un prezzo basso, causando una saturazione eccessiva del mercato dell’usato e andando ad impattare sui modelli già disponibili. Infine, il marchio di PSA effettuerà una serie di aperture nei prossimi mesi fra cui una concessionaria monomarca che verrà aperta nella zona ovest di Londra.

