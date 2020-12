Ecco dove sarà prodotta la nuova DS 4

La nuova DS4 che il gruppo PSA lancerà il prossimo anno sarà prodotta a Russelsheim, lo storico stabilimento di Opel in Germania. Lo ha dichiarato mercoledì Béatrice Foucher, direttore generale del marchio premium del gruppo francese nel corso di una teleconferenza.

Alla domanda sul futuro del marchio DS Automobiles all’interno del futuro gruppo Stellantis, che nascerà il prossimo anno dalla fusione tra PSA e FCA (Fiat Chrysler Automobiles), e la sua legittimità nei confronti di altri marchi premium più anziani come Alfa Romeo, Béatrice Foucher ha risposto che questo non sarà un problema.

“L’obiettivo è che ciascuno dei marchi del futuro gruppo Stellantis abbia una base di clienti, quindi un DNA diverso, il che significa che non si calpesteranno a vicenda e che non sprecheremo le nostre risorse, che non ci cannibalizzeremo “, ha detto.

“DS, sebbene sia un marchio piuttosto giovane, ha già affermato il proprio posizionamento nel mercato, con tecnologia e know-how francese nel lusso. Alfa Romeo, Maserati o Lancia hanno ciascuna il proprio territorio di marca diverso da quello di DS ”, ha aggiunto.

