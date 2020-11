Ram 1500 TRX si scatena nel deserto dello Utah | Foto

Non sorprende il fatto che una delle caratteristiche più interessanti offerte dal nuovo Ram 1500 TRX sia il suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri proveniente dalle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat. Il TRX è però più di un semplice pick-up full-size di mezza tonnellata con motore Hellcat.

Il Ram 1500 orientato alle prestazioni è in realtà un ottimo pacchetto complessivo che giustifica il suo prezzo certamente molto alto. Essendo solo 13.500 dollari (11.264 euro) più costoso del suo unico vero rivale, il Ford F-150 Raptor, in realtà il 1500 TRX propone un buon rapporto qualità/prezzo.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up ad alte prestazioni è stato fotografato nel deserto dello Utah

Per questa cifra extra è possibile ottenere un abitacolo più moderno, delle capacità off-road di alto livello e soprattutto due cilindri e 262 CV in più rispetto al Raptor. Inoltre, la casa automobilistica modenese propone 702 esemplari della edizione limitata Launch Edition disponibili per poco più di 90.000 dollari (75.098 euro).

Dato che il TRX e il Raptor sono al momento gli unici due rivali in questo segmento, sono stati recentemente messi a confronto in diversi video pubblicati su YouTube che abbiamo visto anche su ClubAlfa.it. Bisogna chiarire che al momento il Ram 1500 TRX 2021 è il re dei pick-up full-size ad alte prestazioni. In questo articolo vi proponiamo anche un bellissimo servizio fotografico realizzato da Blake Jorgenson nel deserto dello Utah.

