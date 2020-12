Nuove Fiat Panda e Fiat Tipo: ecco come si acquistano e le promozioni di lancio

Guardando ai listini completi delle nuove Fiat Tipo e Fiat Panda che hanno debuttato ufficialmente in queste ore, pare di capire che il costruttore torinese ha fissato le proprie intenzioni lungo tre direttrici principali: Life, Cross e Sport. L’intenzione era già chiara fin dalla presentazione dei restyling della Panda e della Tipo visti già qualche tempo fa.

L’offerta appare quindi rivista in termini di allestimenti con differenze spesso notevoli tra le diverse varianti. La variante Life è più adatta ad un’utenza cittadina, la Cross a chi si dedica anche a qualche uscita in leggero off road e quindi la Sport per chi cerca uno stile più dinamico e sportiveggiante. Se della Panda si sapeva già dell’introduzione della variante Sport, sulla Tipo non era ancora chiara la sua introduzione che invece è arrivata proprio nelle scorse ore e di cui vi abbiamo parlato qui.

Ecco le promozioni per il lancio

Con l’introduzione dei listini aggiornati per Fiat Panda e Fiat Tipo, il Lingotto ha anche rilanciato le abituali promozioni destinate al lancio delle varianti restyling. In questo modo la Panda Hybrid si può portare a casa con prezzi che partono da 9.900 euro, quindi la Tipo parte invece da 13.900 euro in entrambi i casi sfruttando i finanziamenti previsti da FCA Bank.

Per quanto riguarda invece le versioni specifiche del nuovo restyling, sempre tramite soluzioni proposte da FCA Bank le Panda e Tipo si possono avere tramite ulteriori sconti applicati. Si tratta nello specifico di eventuali vantaggi che arrivano fino a 1.500 euro nel caso della Panda Sport e a 2.000 per la Tipo Cross. In più, oltre alle soluzioni di acquisto e leasing canoniche, Fiat propone anche la possibilità di un finanziamento con rate iniziali di importo ridotto per i primi due anni al termine dei quali si potrà decidere se tenere la vettura pagando il valore residuo, se sostituirla o se restituirla.

Come già noto per altre vetture Fiat, anche le Tipo Cross e Panda Sport si possono avere col noleggio a lungo termine Leasys Miles e Noleggio Chiaro Light. In quest’ultimo caso l’opzione è prevista anche per i liberi professionisti e le piccole imprese, con canone che include anche il costo del bollo, dell’assicurazione RCA, dell’assistenza stradale e del servizio info mobilità I-Care. A questi servizi si aggiunge anche la manutenzione, la copertura furto, incendio e danni riparati. Scegliendo questa soluzione si avrà inoltre il diritto di prelazione sull’eventuale acquisto della vettura quando il periodo di noleggio sarà terminato.

Il Leasys Miles è invece destinato a chi utilizza l’auto per limitate percorrenze, visto che la soluzione con durata di 48 mesi prevede un canone mensile sulla base della percorrenza chilometrica effettivamente sostenuta.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI