Fiat Tipo City Sport: al debutto la variante più dinamica della nuova gamma

Il rinnovamento estetico e in termini di gamma applicato alla Fiat Tipo introduce una nuova variante destinataria di un’impostazione più grintosa e sportiva. Si tratta infatti della nuova Tipo City Sport, ovvero una nuova versione che alimenta il listino appena rinnovato della vettura torinese.

Dopo l’introduzione dell’inedito allestimento Cross l’ampliamento della gamma prevede anche questa dinamica variante che in ogni caso non rappresenta una vera e propria versione sportiva. Si tratta piuttosto di un allestimento che grazie a specifiche caratterizzazioni estetiche permette di connotare in maniera più dinamica la nuova Fiat Tipo. In questo senso la Tipo City Sport permette di accogliere quella fetta di utenti che ricerca un look dinamico su una vettura dalle molteplici possibilità pratiche.

Stile dedicato e appeal sportivo

La nuova Fiat Tipo City Sport cambia soprattutto in termini di stile e di conseguente appeal generale. La vettura, declinata sia nella variante a cinque porte che in quella Station Wagon, prevede l’adozione di serie dei cerchi in lega da 18 pollici neri diamantati. A fornire maggiore dinamicità ci pensa anche l’esclusiva tinta Grey Metropoli (tinta che debutta proprio con la Tipo City Sport) in abbinamento ad elementi specifici in nero lucido come la parte inferiore della griglia anteriore, i montanti e le maniglie delle portiere e le calotte degli specchietti retrovisori. Nella nuova mascherina spicca maggiormente il nuovo logo Fiat.

A sottolineare il fatto che ci si trova di fronte alla variante più dinamica del listino Tipo c’è anche il badge “Sport” posto sulla fiancata al di sotto dello specchietto retrovisore. Sulla Tipo City Sport vengono resi di serie anche i fari con tecnologia Full LED, davanti e dietro. All’interno il dinamismo della versione è accentuato dal largo utilizzo del nero come colorazione dominante in abbinamento con un volante sagomato che aumenta il senso di sportività dell’allestimento. La variante più sportiva della Fiat Tipo aggiorna anche i comandi per il sistema di climatizzazione e propone di serie anche il sistema Keyless Entry/Go per accedere a bordo e avviare il motore senza chiave, il display da 7 pollici per il quadro strumenti e il rivestimento nero per il cielo.

Due motori disponibili

Se ancora non si sa nulla in merito ai prezzi di approdo della nuova Fiat Tipo City Sport, sono invece due le unità propulsive a disposizione: chiaramente un motore benzina e uno diesel.

Nel caso della variante a benzina si tratta del tre cilindri turbo (GSE 1.0 T3) 1.0 in grado di erogare 100 cavalli di potenza. Per quanto riguarda invece l’unità diesel si tratta del MultiJet 1.6 da 130 cavalli di potenza.

