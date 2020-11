Maserati: la prima elettrica a zero emissioni è ancora lontana

Il futuro di Maserati sarà caratterizzato da un ambizioso piano di elettrificazione con il lancio di varianti plug-in hybrid e elettriche al 100% dei modelli di nuova generazione in arrivo nel prossimo futuro. La prima Maserati elettrificata, con sistema mild hybrid, è arrivata la scorsa estate quando la casa del Tridente ha presentato la Ghibli Hybrid con un quattro cilindri 2.0 con sistema mild hybrid.

I modelli di nuova generazione di Maserati potranno contare su diverse soluzioni elettrificate. Come sottolineato dal CEO del brand, Davide Grasso, nei giorni scorsi, Maserati prevede di elettrificare tutta la gamma entro il 2025. In programma ci sono anche modelli a zero emissioni che diventeranno parte integrante della gamma della casa italiana.

Le Maserati elettriche solo tra qualche anno

Al momento, Maserati non ha ancora rilasciato informazioni precise sulle tempistiche di lancio dei nuovi progetti. Gli unici dettagli ufficiali (poco indicativi) risalgono all’annuncio del piano industriale aggiornato avvenuto lo scorso anno. Il nuovo piano prevede dieci novità entro il 2023 ma, come anticipato dal CEO del brand, l’elettrificazione della gamma sarà completa solo nel 2025.

Le ultime informazioni sui nuovi progetti elettrici al 100% di Maserati confermano che il lancio non è imminente. Il primo modello a zero emissioni della casa italiana dovrebbe essere il Maserati Grecale. Il nuovo D-SUV sarà prodotto a Cassino, su base Giorgio aggiornata, a partire dalla fine del 2021. Stando a quanto rivelato sino ad oggi, il Grecale dovrebbe arrivare prima in versione plug-in hybrid e solo successivamente in versione elettrica a zero emissioni.

Anche la Maserati MC20 sarà elettrica al 100%. La nuova sportiva presentata lo scorso mese di settembre, in ogni caso, dovrebbe debuttare in versione elettrica a zero emissioni soltanto tra qualche anno, probabilmente dopo il lancio della versione cabrio, attesa tra il 2021 ed il 2022. Anche in questo caso, quindi, non si tratta di un progetto imminente. Per il lancio di una Maserati a zero emissioni potrebbe essere necessario attendere almeno il 2023.

Da notare, inoltre, che per il momento non ci sono informazioni sulla nuova generazione di Maserati GranTurismo. Nei mesi scorsi, il progetto, che verrà prodotto a Mirafiori e non più a Modena come la precedente generazione uscita di produzione lo scorso anno, era stato indicato come la prima elettrica al 100% di Maserati. Ad oggi, la nuova GranTurismo, che sarà affiancata dalla GranCabrio, non sta facendo parlare di sé. Di certo, il progetto arriverà anche in versione “tradizionale” con il V6 Nettuno della Maserati MC20.

Gli altri progetti in arrivo

Il piano industriale di Maserati presentato lo scorso anno e confermato anche dal successivo “Piano Italia” di FCA anticipa l’arrivo di svariati nuovi modelli per il brand del Tridente. Il primo modello di nuova generazione è già stato presentato, la nuova Maserati MC20. La sportiva, che ha portato al debutto anche il nuovo V6 Nettuno, arriverà sul mercato da fine 2020 – inizio 2021. La vettura, oltre alla versione coupé, sarà disponibile anche in versione cabrio.

Successivamente, per fine 2021, è previsto il lancio del Maserati Grecale, il D-SUV entry level ce sarà prodotto nello stabilimento di Cassino. Il piano industriale della casa italiana anticipava, inoltre, il debutto della GranTurismo di nuova generazione per il 2021 e della GranCabrio per il 2022. Sempre per il 2022 si parlava di una nuova generazione di Quattroporte seguita poi, nel 2023, da una nuova generazione del Levante.

Per il momento, tutti questi progetti non trovano conferma ufficiale. Solo la MC20 e il Grecale possono essere considerati ad oggi dei progetti concreti. Per tutte le altre novità sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere informazioni più precise ed affidabili. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti su quello che sarà il futuro elettrificato di Maserati.

