Maserati Ghibli Hybrid: ecco il video completo della presentazione

Questa settimana che si avvia alla conclusione sarà ricordata come una delle più importanti nella storia di Maserati. Il brand del Tridente, infatti, ha annunciato il suo primo modello elettrificato, la nuova Maserati Ghibli Hybrid. La nuova versione dell’entry level di Maserati debutta con un’inedita variante mild hybrid basata su di un nuovo quattro cilindri 2.0 turbo benzina da 330 CV e 450 Nm con sistema mild hybrid a 48 V.

L’attesa per la presentazione della nuova Maserati Ghibli Hybrid è durata molto più del previsto. La casa italiana, infatti, prevedeva di presentare la nuova Ghibli elettrificata lo scorso aprile, in occasione del Salone dell’auto di Pechino poi cancellato a causa della pandemia. Nonostante il ritardo di circa tre mesi, la Ghibli Hybrid è stata presentata ufficialmente ed è pronta a dare il via ad un massiccio programma di elettrificazione.

La presentazione della nuova Maserati Ghibli Hybrid è stata trasmessa in diretta streaming dalla casa italiana che non ha potuto realizzare l’evento mediatico di lancio programmato da tempo. In queste ore, il canale YouTube di Maserati ha diffuso online il video integrale della presentazione della nuova Ghibli elettrificata. Si tratta di un evento di circa 30 minuti, integralmente in inglese (ma tramite YouTube potete attivare i sottotitoli in italiano).

Ricordiamo che la nuova Ghibli presentata nei giorni scorsi, oltre al nuovo sistema mild hybrid, introduce diverse novità, sia per quanto riguarda la tecnologia di bordo che la sicurezza, oltre ad un restyling che aggiorna l’intero progetto. Ecco il video integrale della presentazione della nuova Ghibli Hybrid:

La Maserati Ghibli Hybrid è solo il primo passo del processo di elettrificazione del Tridente

Per il futuro di Maserati le novità in arrivo sono numerose. Il Tridente, infatti, prevede di avviare un massiccio programma di elettrificazione che coinvolgerà tutta la gamma. A partire dal prossimo mese di settembre, infatti, Maserati inizierà a presentare una serie di nuovi modelli che, nel giro di pochi anni, andranno a rivoluzionare l’offerta del brand.

Il primo progetto in arrivo è, sicuramente, la nuova Maserati MC20 con il nuovo motore V6 Nettuno. La vettura sarà presentata a settembre, in occasione di un evento speciale già confermato da Maserati. Nel corso di quest’evento, inoltre, è previsto il debutto di diverse altre novità che andranno ad arricchire la gamma Maserati.

Il Tridente ha in cantiere i restyling di Levante e Quattroporte il cui debutto era programmato, prima dello scoppio della pandemia, per questo mese di luglio. Le nuove versioni dei due modelli potrebbero essere presentate già nel corso del prossimo mese di settembre, in parallelo al debutto della MC20.

Da notare che la versione aggiornata del Piano Italia di FCA, presentata a giugno, conferma il Levante Hybrid ma non fa riferimento alla versione ibrida della Quattroporte. Ricordiamo, inoltre, che, nonostante i tanti rumors degli mesi (ma sarebbe meglio dire anni), non è prevista la realizzazione di varianti plug-in di Ghibli, Quattroporte e Levante.

Tante novità in arrivo per il 2021

Per il 2021, inoltre, Maserati ha già confermato il debutto delle nuove generazioni di GranTurismo e GranCabrio. Le due nuove supercar di Maserati saranno anche i primi progetti a zero emissioni del marchio italiano ad arrivare sul mercato. In arrivo, sempre per il prossimo anno, c’è anche il Maserati D-SUV, nuovo entry level del Tridente che sarà prodotto, su base Giorgio, nello stabilimento di Cassino.

Il nuovo Maserati D-SUV sarà anche plug-in hybrid, come confermato in occasione dell’ufficializzazione dell’ultima versione del Piano Italia. In arrivo, sempre per il 2021, c’è anche la versione cabrio della Maserati MC20. La nuova sportiva del Tridente, tra qualche anno, sarà realizzata anche in una variante a zero emissioni che si affiancherà alla variante con motore V6 Nettuno. Maggiori dettagli sul futuro di Maserati arriveranno già nel mese di settembre.