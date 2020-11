Maserati elettrificherà tutte le sue auto nei prossimi 5 anni

Tutti i veicoli del marchio premium di Fiat Chrysler, Maserati, saranno elettrificati, ibridi o completamente elettrici, nei prossimi cinque anni, ha detto giovedì l’amministratore delegato dell’unità. Il nuovo SUV Maserati Grecale, in uscita il prossimo anno, sarà inizialmente offerto sia in versione con motore a combustione che in versione ibrida, ha detto Davide Grasso durante un evento web di moda organizzato dal quotidiano italiano Milano Finanza. Il modello sarà costruito a Cassino assieme ad Alfa Romeo Stelvio.

Tutti i veicoli del marchio Maserati saranno elettrificati, ibridi o completamente elettrici, nei prossimi cinque anni

“Anche i nuovi modelli Gran Turismo e Gran Cabrio saranno elettrificati, tutta la nostra line-up sarà elettrificata nei prossimi cinque anni”, ha detto Davide Grasso. Una versione completamente elettrica del SUV di segmento D Grecale è prevista in una fase successiva, ha confermato il numero uno di Maserati. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi dalla casa automobilistica del tridente.

