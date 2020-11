La DS 9 E-TENSE arriverà a settembre 2021: ecco perchè

Il lancio della berlina DS 9 è stato particolarmente travagliato. Infatti DS Automobiles ha presentato la nuova berlina di lusso alla fine dello scorso mese di febbraio impiegando non meno di nove mesi per il lancio sul mercato del modello nei principali mercati europei.

Da pochi giorni, infatti, è uscito il configuratore online. L’azienda francese ha annunciato che il nuovo modello sarà venduto per il momento solo con un motore a benzina e un ibrido plug-in, entrambi a trazione anteriore e con 225 CV. Questo significa che la DS 9 E-TENSE completamente elettrica con 360 CV e trazione integrale arriverà più avanti e la sua offerta sarà estesa all’inizio del 2022 con un’opzione da 250 CV.

Il grosso problema di DS è che Il modello più esclusivo di DS Automobiles è prodotto in Cina, perché concepito appositamente per questo mercato con un passo ampio e ampio spazio nei sedili posteriori, insieme a un’estetica esterna e interna tanto moderna quanto lussuosa. Il modello visto le sue notevoli caratteristiche sarà venduto però anche in Europa. Per il debutto nel nostro continente però si dovrà aspettare almeno sino al mese di settembre del 2021.

Il fatto che il modello viene prodotto in Cina e poi da li verrà esportato in Europa ovviamente complica le cose per la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo PSA. Utilizzando la stessa tecnologia degli altri ibridi plug-in PSA prodotti a Rennes in Francia, DS 9 deve essere prodotto a Wuhan e spedito in Francia, dove effettuerà una sosta tecnica di tre mesi presso la fabbrica di Poissy per montare il motore elettrico posteriore e completare la configurazione del telaio e quindi venire spedito ai rivenditori.

